منسقة أممية: 29 هزة ارتدادية ضربت كولومبيا بعد الزلزال

أكدت ماريا خوسيه توريس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في كولومبيا، أن البلاد شهدت 29 هزة ارتدادية بعد الزلزال الأساسي، مشيرة إلى أن فرق الأمم المتحدة موجودة على الأرض، وأن لديها بروتوكولات واضحة للاستجابة، مع الاستعداد لزيادة الفرق العاملة إذا تجاوزت تداعيات الزلزال القدرات المتاحة.

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ لدى الأمم المتحدة عددًا كافيًا من العاملين على الأرض للاستجابة في الوقت الحالي، موضحة أنه لم تكن هناك حاجة إلى فرق دولية حتى الآن.

وأكدت أن كولومبيا تمتلك نظامًا قويًا للاستجابة للكوارث، وأن المساعدات التي تقدمها السلطات الكولومبية مهمة للغاية في التعامل مع الكوارث.

وأوضحت أن الأمم المتحدة تنسق مع المجتمع الدولي بشأن التمويل، مشيرة إلى أن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية “توم فليتشر”، أعلن جمع أموال في صندوق الاستجابة الطارئة لكولومبيا، وأن العمل جارٍ لتجهيز الصندوق استجابة للحدث الطارئ.

وأضافت أن الأمم المتحدة تعمل على حشد الموارد في إطار جهودها للاستجابة للحالة الطارئة، وتخصيص هذه الموارد وفقًا للاحتياجات الناتجة عن الزلزال، بالتنسيق مع السلطات والجهات المعنية.

الخدمات الصحية

وأكدت توريس أن أكثر من 56 منظمة تشارك بالفعل في جهود الاستجابة الطارئة مع السلطات المحلية، في وقت تستمر فيه عمليات توفير المياه والنظافة والصرف الصحي والخدمات الصحية والغذاء والمأوى للسكان المتضررين، مع التركيز على المناطق التي تواجه أكبر صعوبة في الوصول إليها.