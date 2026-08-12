إجراء سوري عاجل بعد اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل

أعلنت سوريا، عن تقديم رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سُمّي "السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل.

وفي وقت لاحق ، أعلنت كولومبيا اعترافها بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، في خطوة -مثيرة للجدل- تجعلها ثاني دولة عضو في الأمم المتحدة تتخذ هذا الموقف بعد الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية إن الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على الجولان يمثل، من وجهة نظرها، عنصرًا أساسيًا في الدفاع الوطني وقدرة الدولة على حماية مواطنيها.

كانت إسرائيل قد سيطرت على معظم مرتفعات الجولان السورية خلال حرب عام 1967، ثم أعلنت ضمها عام 1981.