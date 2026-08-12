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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماريانا كوتوثارا: الأمل موجود دائماً في العثور على ناجين تحت أنقاض زلزال كولومبيا

زلزال
زلزال
البهى عمرو

قالت ماريانا كوتوثارا رئيسة قسم الكوارث والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في منطقة الأمريكتين، إنّ أول 72 ساعة تعد محورية في جهود البحث والإنقاذ، موضحة أن العمل خلال هذه الفترة يتمتع بأهمية فائقة، وأنه حتى بعد تجاوز أول 72 ساعة قد تظل هناك علامات حياة تحت أنقاض زلزال كولومبيا.

وأكدت أنه لا يمكن الجزم خلال اليومين أو الثلاثة الأولى بالعدد الكلي للناجين، مشددة على أن الأمل موجود دائماً وأن جميع الجهود ستبذل لإنقاذ الأرواح وإخراج العالقين من تحت الأنقاض.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاحتياجات الإنسانية العاجلة تتمثل في توفير المأوى للأشخاص الذين فقدوا منازلهم واضطروا إلى النزوح، إضافة إلى مساعدة من خسروا متاعهم في منازلهم من خلال توفير بعض الأمتعة المؤقتة.

وتابعت، أن هناك تأثيراً على الصحة الجسدية والنفسية للمتضررين، ولذلك يتم توفير المساعدة الخاصة بالدعم المبدئي والإسعافات الأولية، إلى جانب التعامل مع الدمار الذي أصاب البنى التحتية والخدمات ودعم الاحتياجات الإنسانية.

وأكدت رئيسة قسم الكوارث والأزمات أن الفرق المتخصصة في البحث والإنقاذ تعمل على ضمان سلامة المباني المتضررة قبل دخولها، كما تقترب منها باستخدام الطرق الصحيحة لتجنب إحداث أضرار أكبر، مشيرةً، إلى أن الفرق المتخصصة تقوم بتقييم جميع الظروف لضمان عدم تعريض مزيد من الأرواح للخطر، وكذلك ضمان عمل فرق الإنقاذ بصورة آمنة.

زلزال زلزال كولومبيا الكوارث الهلال الأحمر

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