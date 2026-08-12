مستشار محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاستجابة العاجلة لحادث الدواويس

قال العميد حمدي هندي، مستشار محافظ الإسماعيلية والمشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إن محافظة الإسماعيلية تقدم خالص التعازي لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء للمصابين.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنه عقب إخطار الشبكة الوطنية بالحادث في حدود الساعة الواحدة، تم إبلاغ المحافظ والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة، حيث أصدر توجيهاته على الفور بدفع 15 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وتابع، أن هيئة الرعاية الصحية ومديرية الصحة تم إبلاغهما بالاستعداد الكامل ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الموجودة في نطاق الحادث، ومنها مستشفى القصاصين التخصصي.

وأشار إلى أنه تم تحريك سيارات الإسعاف ونقل الحالات إلى المستشفى، موضحًا أنه تم على الفور توجيه الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث لاستطلاع الموقع، وتشديد الرقابة المرورية على الطريق، وإزالة أي تعديات موجودة عليه.

وأوضح أن الأجهزة تعمل على رفع إحداثيات المكان وتذليل جميع الصعوبات الموجودة فيه، معربًا عن أمله في عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى.

وأشار إلى تواجد الأجهزة المعنية في مستشفى القصاصين التخصصي، بحضور محافظ الإسماعيلية ومحافظ الشرقية، من أجل سرعة استخراج تصاريح الجثامين.

ولفت، إلى أنه تم صرف التعويضات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل، مع توجيه المحافظ بسرعة صرف التعويضات للوفيات والمصابين.

