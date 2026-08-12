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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بداية الأسبوع المقبل.. الأرصاد تزف أخبارًا سارة للمواطنين

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

تشهد البلاد اليوم الأربعاء ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وسط أجواء شديدة الحرارة ورطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس. 

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، مع نشاط للرياح على فترات، إلى جانب ظهور الشبورة المائية في عدد من المناطق والطرق خلال ساعات الصباح.

الطقس في مصر
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في الظل وصلت إلى نحو 40 درجة مئوية على القاهرة.

وقالت منار غانم،خلال تصريحات تلفزيونية أن الأجواء كانت شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تراوحت بين 90% و95%، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد
الأرصاد الجوية

 وأشارت إلى أن محافظات الصعيد ستشهد ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 44 و45 درجة مئوية.

بداية الأسبوع المقبل


وأكدت المتنبئ الجوي أن الموجة الحارة من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل، لتسود أجواء صيفية معتدلة نسبيًا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، نهاراً طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة المائية


ويتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال ووسط الصعيد - الصحراء الشرقية ) على فترات متقطعة.

وأما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

 

القاهرة 40 42 27

العاصمة الجديدة 39 41 26

6 أكتوبر 40 42 26

بنها 39 41 27

دمنهور 39 40 26

وادي النطرون 38 40 26

كفر الشيخ 38 40 25

بلطيم 36 39 24

المنصورة 38 40 26

الزقازيق 39 41 27

شبين الكوم 39 41 26

طنطا 38 40 26

دمياط 33 37 25

بورسعيد 35 38 27

الإسماعيلية 40 42 26

السويس 39 42 26

العريش 37 40 26

رفح 36 39 25

رأس سدر 39 41 26

نخل 38 40 22

كاترين 34 36 20

الطور 40 42 27

طابا 38 40 26

شرم الشيخ 41 43 30

الغردقة 39 41 29

الإسكندرية 33 36 25

العلمين 32 35 24

مطروح 31 35 25

السلوم 34 37 24

سيوة 38 40 24

رأس غارب 39 41 27

سفاجا 40 42 28

مرسى علم 39 41 29

شلاتين 41 43 30

حلايب 36 39 28

أبو رماد 40 42 28

مرسى حميرة 41 42 29

أبرق 41 43 28

جبل علبة 40 42 29

رأس حدربة 36 39 28

الفيوم 40 42 26

بني سويف 40 42 25

المنيا 41 43 24

أسيوط 41 43 26

سوهاج 42 43 27

قنا 43 44 28

الأقصر 43 44 28

أسوان 44 45 30

الوادي الجديد 42 43 25

أبو سمبل 43 44 28

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