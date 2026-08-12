وزير البترول: مصر تطرح مزايدة عالمية كبرى للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق المزايدة العالمية لعام 2026 للبحث عن البترول الخام والغاز، في 14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية، في خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة معدلاته.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير برؤساء ومديري الشركات العالمية العاملة في مصر من شركاء الاستثمار، لاستعراض تطورات الأداء الحالي في مجال الإنتاج والاستكشاف، ومناقشة خطط استكشاف وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية الجديدة.

وتشمل المزايدة التي تم فتح باب التقدم لها يوم الثلاثاء 11 اغسطس، 8 مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، من المقرر اغلاق باب التقدم لها في 11 ديسمبر 2026 الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة.

كما تشمل 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية ومن المقرر اغلاق باب التقدم لها بتاريخ 11 نوفمبر 2026 الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتُطرح المناطق رقميا من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG عبر الرابط eug.petroleum.gov.eg وفق نظام اقتسام الإنتاج، وفي إطار يتسم بالشفافية والتنافسية. وتشمل عملية الطرح إتاحة البيانات الفنية من خلال البوابة، والرد على استفسارات المستثمرين، واستقبال العروض وتقييمها فنيا وماليا.

وأكد الوزير أن مصر توفر من خلال المزايدة الجديدة فرصا استثمارية واعدة ومتنوعة وتنافسية، يقع عدد كبير منها بالقرب من الحقول والبنية التحتية القائمة، بما تشمله من شبكات خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة ومرافق التصدير، وهو ما يسهم في خفض تكلفة التنمية وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج.

وأضاف أن المناطق المطروحة تتضمن أهدافا جيولوجية متنوعة في المناطق البحرية والبرية، بما يتيح فرصا جاذبة لزيادة استثمارات الشركات العالمية العاملة حاليا في مصر، واستقطاب شركات بترول عالمية جديدة للعمل في مصر للمرة الأولى.