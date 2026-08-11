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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. أخطاء تدمر جهازك في الصيف تجنبها فورا.. وأسباب خفية وراء بطء الـ Wi-Fi تخلص منها بهذه التطبيقات المجانية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


تسرق بياناتك.. احذر فخ شبكات الواي فاي العامة في الفنادق بهذه الخطوات

في السفر، نفتح اللابتوب غالبًا وقبل أن تفتح حقيبة ملابسك، لتبحث عن شبكة الواي فاي في الفندق، ونقوم بالضغط على صفحة تسجيل الدخول، وتقوم ببدء قبل الشروط، لنبدأ في تصفح البريد الإلكتروني والعمل والاجتماعات فلا يزال استخدام شبكات الواي فاي العامة ممكنًا، إلا أنه ينبغي التعامل معها باعتبارها شبكة غير موثوقة. ويمكن للخطوات التالية أن تقلل من المخاطر أثناء السفر.

هاتفك بيسخن بسرعة؟.. أخطاء تدمر جهازك في الصيف تجنبها فورا

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد خطر تعرض الهواتف الذكية لارتفاع درجة حرارة البطارية والتعرض للتلف، نقدم إليك نصائح للحفاظ على هاتفك من السخونة في فصل الصيف:

 لا تترك هاتفك في السيارة أو أي مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
عند وضع هاتفك في الخارج، فحاول وضعه في الظل أو استخدم غطاءً واقيًا من الشمس.

تسريب مواصفات Xiaomi 18 الخارقة ومعالج بدقة 2 نانومتر وكاميرا 200MP

كشف تسريب جديد من موقع Digital Chat Station عن خيارات ألوان هاتف Xiaomi 18. ووفقًا للتسريب، سيتوفر الهاتف بخمسة ألوان: الأسود، والأبيض، والوردي، والأزرق، والأحمر. كما يدّعي الموقع أن الهاتف سيحتوي على نفس وحدة الكاميرا المربعة في الزاوية العلوية اليسرى الموجودة في الإصدار السابق 

 

أسباب خفية وراء بطء الـ Wi-Fi عندك.. تخلص منها فوراً بهذه التطبيقات المجانية

تُعد مشكلة بطء الإنترنت من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه المستخدمين يومياً، وتؤثر سلباً على تصفح المواقع، مشاهدة الفيديوهات، أو إنجاز الأعمال.

وغالباً ما يعود هذا البطء إلى أسباب خفية كاستهلاك التطبيقات للخلفية أو وجود أجهزة غريبة تسرق سعة الشبكة، ولحسن الحظ، تتوفر مجموعة من التطبيقات الذكية والمجانية التي تتيح لك فحص الشبكة، وكشف المشاكل المؤثرة على الأداء، وحلها بسهولة لاستعادة السرعة الكاملة لاتصالك.

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