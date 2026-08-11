تسرق بياناتك.. احذر فخ شبكات الواي فاي العامة في الفنادق بهذه الخطوات

في السفر، نفتح اللابتوب غالبًا وقبل أن تفتح حقيبة ملابسك، لتبحث عن شبكة الواي فاي في الفندق، ونقوم بالضغط على صفحة تسجيل الدخول، وتقوم ببدء قبل الشروط، لنبدأ في تصفح البريد الألكتروني والعمل والاجتماعات فلا يزال استخدام شبكات الواي فاي العامة ممكنًا، إلا أنه ينبغي التعامل معها باعتبارها شبكة غير موثوقةويمكن للخطوات التالية أن تقلل من المخاطر أثناء السفر.

تشفير جميع بيانات الإنترنت

يوصي باستخدام خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) تشفر جميع بيانات الإنترنت المرسلة من الجهاز، وليس جزءًا منها فقط، لتمر بالكامل عبر اتصال آمن. كما يُنصح بتشغيلها قبل فتح البريد الإلكتروني أو الحسابات البنكية أو تسجيل الدخول إلى أي خدمة حساسة وذلك عند استخدام شبكات الواي فاي العامة في كلا من الفنادق أو المطارات أو مراكز المؤتمرات

الهوت سبوت

كما يمكنك من استخدام نقطة الاتصال الخلوية أو ما يعرف بالهوت سبوت في الهاتف وذلك لتجنب الاتصال ببوابة الفندق بالكامل، ويعد ذلك خيار مناسب عند الحاجة إلى الوصول إلى كلا من البريد الإلكتروني أو مستندات العمل وذلك لفترة قصيرة وذلك مع مراعاة لحجم باقة البيانات لأن تحميل الملفات الكبيرة أو إجراء مكالمات الفيديو قد يستهلك كمية كبيرة منها.

عنوان الموقع الإلكتروني

وقبل إدخال كلمة المرور، يجب عليك التحقق بعناية من كلا من عنوان الموقع الإلكتروني بالكامل. وذلك لأن وجود كلمات مثل Microsoft أو 365 أو OWA في اسم النطاق لا يعني أن الصفحة تعد شرعية إلا أنه في المقابل يُنصح باستخدام إشارة مرجعية محفوظة مسبقًا لبوابة Microsoft 365 الخاصة بالشركة، أو القيام بفتح التطبيق الرسمي مباشرة وذلك بدلًا من اتباع أي صفحة تظهر بعد الاتصال بشبكة الواي فاي.

احذر الطلبات الغير مألوفة

على الجانب الآخر عليك عدم الموافقة على أي طلب غير مألوف لتفويض جهاز جديد لمجرد أن الصفحة قد تبدو أصلية بل في المقابل عليك السؤال عن سبب ظهور هذا الطلب، مع ضرورة التأكد من أنك أنت من بدأت تسجيل الدخول. وإذا بدا الطلب غير متوقع، فيجب الاتصال بفريق تقنية المعلومات أو الأمن في شركتك وذلك للتحقق منه.

تثبيت تحديثات

كما يُنصح بتثبيت تحديثات نظام التشغيل والمتصفح وبرامج الحماية وذلك قبل السفر، لأن هذه التحديثات قد تسد العديد من الثغرات والتي يستغلها المهاجمون إلى جانب الهجمات المعتمدة على كافة الشبكات ويجب أيضا القيام بإعادة تشغيل الجهاز بعد تثبيت التحديثات إذا طُلب منك ذلك، وذلك لأن بعض الإصلاحات لا تصبح فعالة إلا بعد القيام بإعادة التشغيل.

ويمكن لبرامج مكافحة الفيروسات القوية في المساعدة في محاولة اكتشاف كافة الصفحات الخبيثة والتنزيلات المشبوهة والتهديدات الأخرى والتي قد تلي محاولة التصيد و يجب إبقاء ميزات الحماية أثناء التصفح مفعلة.

وفي الوقت نفسه ورغم أن هذه البرامج لا تستطيع إصلاح بوابة الفندق المخترقة، فإنها قد توفر طبقة حماية إضافية عند محاولة بعض المهاجمين بتثبيت العديد من البرمجيات الخبيثة أو توجيه المستخدم إلى أية مواقع تصيد معروفة.