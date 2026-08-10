مواجهة العمالقة.. مقارنة نارية بين سامسونج Z Fold 8 وهاتف iPhone Ultra

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "فون أرينا" (PhoneArena) التقني المتخصص اليوم 9 أغسطس 2026، عن معالم المواجهة المرتقبة بداخل سوق الهواتف الذكية فائقة الرقي بين هاتف سامسونج القابل للطي "جالاكسي زد fold 8" (Galaxy Z Fold 8) وهاتف آبل الرائد الجديد "آيفون ألترا" (iPhone Ultra).

مواصفات التصميم والشاشات المجهزة بداخل الهاتفين

وبحسب ما أورده موقع "فون أرينا" في تقريره الصادر اليوم، تتجه شركة سامسونج لتزويد هاتف Galaxy Z Fold 8 بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي أحدث وزجاج أقوى من الأجيال السابقة، مع العمل على تقليل السُمك الكلي للجهاز وخفض الوزن الميكانيكي لتحسين تجربة الحمل والاستخدام اليومي.

وأوضح التقرير الفني، أن هاتف iPhone Ultra من شركة آبل سيعتمد بدوره على شاشة عالية الدقة بتصميم قياسي أو بنية هندسية مبتكرة، مع استخدام هيكل مصنع من مادة التيتانيوم المعززة لرفع مستويات المقاومة وضمان المتانة العالية للقطع الخارجية.

الأداء التشغيلي وقدرات معالجة الذكاء الاصطناعي

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن هاتف Galaxy Z Fold 8 سيعتمد على أحدث معالجات كوالمكون من سلسلة Snapdragon المخصصة لأجهزة جالاكسي، إلى جانب ذاكرة عشوائية واسعة لتعزيز وظائف المهام المتعددة وتطبيق ميزات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI المتقدمة.

وذكر الموقع التقني أن هاتف iPhone Ultra ينطلق معززاً بشريحة آبل الجديدة المخصصة للفئات العليا مع دعم كامل لمنظومة الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، مما يوفر سرعة معالجة عالية وتقليلاً لمعدل استهلاك البطارية بداخل الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

منظومة الكاميرات وقدرات التصوير المباشر

وأشار التقرير الإخباري لموقع PhoneArena إلى أن سامسونج تخطط لترقية الكاميرا الأساسية وكاميرات التقريب بداخل Galaxy Z Fold 8 لتقديم صور وفيديوهات فائقة الوضوح تنافس الهواتف التقليدية ذات التصميم الكلاسيكي.

وعلى الجانب الآخر، تدمج آبل بداخل هاتف iPhone Ultra مستشعرات تصوير أضخم وعدسات تقريب بيريسكوبي مطورة لدعم التصوير الاحترافي والمعالجة البرمجية الفورية للقطات بداخل مختلف ظروف الإضاءة.

الأسعار والتوافر بداخل الأسواق العالمية

وذكر التقرير التقني أن كلا الهاتفين سيندرجان ضمن أعلى الفئات السعرية بالأسواق، حيث يُنتظر طرح هاتف Galaxy Z Fold 8 ضمن المؤتمرات الكلاسيكية القادمة لشركة سامسونج، بالتوازي مع الترتيبات الخاصة بطرح هاتف iPhone Ultra من آبل.

وتستمر الشركتان بداخل تطوير الاستراتيجيات المصنعية لتعزيز الحصة السوقية بداخل قطاع الأجهزة الذكية الفاخرة وتقديم حلول تقنية متكاملة للمستخدمين حول العالم.