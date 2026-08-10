قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً
هجوم استهدف منزله.. اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في ليبيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
منصف بقرار يظهر لأول مرة في تدريبات الأهلي بإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواجهة العمالقة.. مقارنة نارية بين سامسونج Z Fold 8 وهاتف iPhone Ultra

iPhone Ultra
iPhone Ultra
احمد الشريف

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "فون أرينا" (PhoneArena) التقني المتخصص اليوم 9 أغسطس 2026، عن معالم المواجهة المرتقبة بداخل سوق الهواتف الذكية فائقة الرقي بين هاتف سامسونج القابل للطي "جالاكسي زد fold 8" (Galaxy Z Fold 8) وهاتف آبل الرائد الجديد "آيفون ألترا" (iPhone Ultra).

مواصفات التصميم والشاشات المجهزة بداخل الهاتفين 

وبحسب ما أورده موقع "فون أرينا" في تقريره الصادر اليوم، تتجه شركة سامسونج لتزويد هاتف Galaxy Z Fold 8 بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي أحدث وزجاج أقوى من الأجيال السابقة، مع العمل على تقليل السُمك الكلي للجهاز وخفض الوزن الميكانيكي لتحسين تجربة الحمل والاستخدام اليومي.

وأوضح التقرير الفني، أن هاتف iPhone Ultra من شركة آبل سيعتمد بدوره على شاشة عالية الدقة بتصميم قياسي أو بنية هندسية مبتكرة، مع استخدام هيكل مصنع من مادة التيتانيوم المعززة لرفع مستويات المقاومة وضمان المتانة العالية للقطع الخارجية.

الأداء التشغيلي وقدرات معالجة الذكاء الاصطناعي 

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن هاتف Galaxy Z Fold 8 سيعتمد على أحدث معالجات كوالمكون من سلسلة Snapdragon المخصصة لأجهزة جالاكسي، إلى جانب ذاكرة عشوائية واسعة لتعزيز وظائف المهام المتعددة وتطبيق ميزات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI المتقدمة.

وذكر الموقع التقني أن هاتف iPhone Ultra ينطلق معززاً بشريحة آبل الجديدة المخصصة للفئات العليا مع دعم كامل لمنظومة الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، مما يوفر سرعة معالجة عالية وتقليلاً لمعدل استهلاك البطارية بداخل الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

منظومة الكاميرات وقدرات التصوير المباشر 

وأشار التقرير الإخباري لموقع PhoneArena إلى أن سامسونج تخطط لترقية الكاميرا الأساسية وكاميرات التقريب بداخل Galaxy Z Fold 8 لتقديم صور وفيديوهات فائقة الوضوح تنافس الهواتف التقليدية ذات التصميم الكلاسيكي.

وعلى الجانب الآخر، تدمج آبل بداخل هاتف iPhone Ultra مستشعرات تصوير أضخم وعدسات تقريب بيريسكوبي مطورة لدعم التصوير الاحترافي والمعالجة البرمجية الفورية للقطات بداخل مختلف ظروف الإضاءة.

الأسعار والتوافر بداخل الأسواق العالمية 

وذكر التقرير التقني أن كلا الهاتفين سيندرجان ضمن أعلى الفئات السعرية بالأسواق، حيث يُنتظر طرح هاتف Galaxy Z Fold 8 ضمن المؤتمرات الكلاسيكية القادمة لشركة سامسونج، بالتوازي مع الترتيبات الخاصة بطرح هاتف iPhone Ultra من آبل.

وتستمر الشركتان بداخل تطوير الاستراتيجيات المصنعية لتعزيز الحصة السوقية بداخل قطاع الأجهزة الذكية الفاخرة وتقديم حلول تقنية متكاملة للمستخدمين حول العالم.

iPhone Ultra سامسونج هاتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

وزير البترول يتابع من مركز التحكم بشركة جاسكو تأمين احتياجات السوق خلال النصف الثاني من الصيف

وزير البترول يتابع من مركز التحكم بشركة جاسكو تأمين احتياجات السوق خلال النصف الثاني من الصيف

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد