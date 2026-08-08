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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فوربس تتوقع كشف آبل عن حدث iPhone 18 Pro في 26 أغسطس

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

 توقعت تقارير تحليلية صادرة عن مجلة فوربس أن تعلن شركة آبل عن موعد حدثها السنوي الخاص بكشف هواتف iPhone 18 Pro في 26 أغسطس الجاري، على أن يُعقد الحدث الفعلي في 9 سبتمبر المقبل، وفقًا لما استندت إليه من تحليل للتواريخ السابقة للشركة.

ترجيح موعد 9 سبتمبر للحدث الرئيسي

أشار التقرير، الذي أعده الكاتب ديفيد فيلان، إلى أن تاريخ 9 سبتمبر (الأربعاء) هو الأكثر ترجيحًا لإقامة المؤتمر الخاص، وذلك استنادًا إلى نمط آبل التاريخي في تجنب إقامة الأحداث في اليوم التالي مباشرة لعطلة عيد العمل (Labor Day) التي تصادف 7 سبتمبر. 

وأوضح أن بعض المحللين، بما في ذلك مارك جورمان من بلومبرج، كانوا يرجحون تاريخ 8 سبتمبر (الثلاثاء)، لكن جورمان عدّل رأيه لاحقًا ليؤيد الأربعاء 9 سبتمبر، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ يحافظ على "فترة سفر عمل" مناسبة للحضور، وهو ما تلتزم به آبل عادةً.

توقعات بإعلان موعد الحدث في 26 أغسطس

ذكر التقرير أن آبل كانت تعلن سابقًا عن موعد مؤتمرها قبل أسبوع واحد، لكنها في السنوات الأخيرة (منذ 2022) تتبع نمط الإعلان قبل أسبوعين بالضبط. وبما أن الحدث المتوقع في 9 سبتمبر، فإن الإعلان عنه سيكون في 26 أغسطس (الأربعاء)، وهو تاريخ يراعي أيضًا معرض IFA التقني الكبير في برلين الذي يُقام في مطلع سبتمبر، إذ تحرص آبل على الإعلان قبل انطلاقه.

موعد طرح iPhone 18 Pro للبيع

بناءً على تاريخ 9 سبتمبر، توقعت فوربس أن يبدأ طرح هواتف iPhone 18 Pro في الأسواق يوم الجمعة 18 سبتمبر، وهو الموعد المعتاد الذي تتبعه آبل عادةً بعد عشرة أيام من الحدث. 

وأشار التقرير إلى أن هاتف آبل القابل للطي المنتظر قد يكون له جدول زمني مختلف للطرح، مع بقاء علامة استفهام حول توفره في المتاجر في نفس التاريخ.

توقعات حول شكل المؤتمر وجهًا لوجه

تناول التقرير احتمال عودة المؤتمر إلى شكله الحضوري المباشر، بعد أن كان مسجلاً مسبقًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تصريحات جورمان حول استعدادات آبل "لفعالية آيفون شخصيًا". 

لكن الكاتب رجح أن يظل المؤتمر مسجلاً للحفاظ على الاحترافية وتجنب الأخطاء الحية، مع إمكانية وجود حضور شخصي لـ1000 شخص في مسرح ستيف جوبز، كما قد يُجري الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس بعض التعديلات الطفيفة مع الحرص على استمرارية الأسلوب الذي اتبعه تيم كوك في المؤتمرات السابقة.

iPhone 18 Pro iPhone هواتف iPhone 18 Pro

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