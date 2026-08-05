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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوة غير متوقعة .. "آبل" تتيح ربط حافظة نصوص الآيفون بأجهزة ويندوز رسميا

آبل
آبل
احمد الشريف

 كشف موقع  (9to5Mac) التقني المتخصص، عن خطة جديدة لشركة "آبل" (Apple) تهدف إلى السماح لأجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل "ويندوز" (Windows) بالوصول المباشر إلى حافظة النصوص والبيانات (Clipboard) الخاصة بهواتف "آيفون" (iPhone).

تفاصيل الربط البرمجي بين آيفون وأجهزة ويندوز 

 وأفاد الموقع  ان آبل تتجه لتوسيع إمكانات التكامل بين أنظمتها والأجهزة المنافسة، من خلال تطوير مزايا تتيح نسخ النصوص والروابط والصور على هاتف آيفون ولصقها فورياً بداخل تطبيقات ومستندات أجهزة أبل المصنعة من شركات أخرى ونظام Windows PC.

وأوضح التقرير الفني أن الخدمة الجديدة ستعتمد على تطبيق "أنك مع آيفون" أو التحديثات المدمجة بداخل تطبيق "Link to Windows"، لتسهيل نقل البيانات المنسوخة عبر الشبكات المحلية والخدمات السحابية المؤطرة دون الحاجة لإرسالها عبر تطبيقات المراسلة.

معايير الأمان وحماية بيانات المستخدمين 

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن النظام الجديد سيتضمن إعدادات أمان مخصصة تسمح للمستخدم بمنح أو إلغاء أذونات الوصول للشرائح المنسوخة، وذلك لمنع استغلال التطبيقات الخارجية للبيانات الحساسة أو المحفوظات السرية المنسوخة على الهاتف.

وذكر التقرير التقني أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية آبل لرفع مستويات التوافق بين هواتفها وأنظمة التشغيل الأكثر انتشاراً في بيئات العمل، لتلبية متطلبات المستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة كمبيوتر بنظام ويندوز إلى جانب هواتف iPhone.

التوقعات الزمنية للإطلاق والتحديثات المرتقبة 

وأشار موقع 9to5Mac إلى أن الميزة لا تزال بداخل المراحل البرمجية والتطويرية الأولى، مع توقعات بإدماجها ضمن التحديثات القادمة لنظام التشغيل iOS والتطبيقات الخادمة المخصصة لنظام Windows.

فيما لم تعلن شركة آبل عن الجدول الزمني النهائي للطرح العام أو القائمة الكاملة للأجهزة المتوافقة مع الخدمة، بانتظار الإفصاح الرسمي بداخل المؤتمرات البرمجية القادمة للشركة.

آبل iPhone Windows Apple

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