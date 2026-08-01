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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بخطة وسعر مفاجئين.. تسريبات تكشف استراتيجية آبل لإطلاق هاتف iPhone 18 Pro

آبل
آبل
احمد الشريف

كشف تقرير نشره موقع "فوربس" الأمريكي أن شركة آبل تستعد لتغيير استراتيجيتها المعتادة في إطلاق هواتف آيفون هذا العام، بحيث لا يُطرح الطراز القياسي آيفون 18 خلال حدث سبتمبر المقبل، على أن يظهر لاحقًا في ربيع عام 2027.

 

آبل تطلق آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس 

وبحسب التقرير، تعتزم آبل الكشف في سبتمبر المقبل عن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، إلى جانب أول هاتف قابل للطي تطرحه الشركة، يُرجَّح أن يحمل اسم آيفون ألترا. 

وأشار الكاتب ديفيد فيلان إلى أن الموعد الأرجح لهذا الحدث هو يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر، مرجّحًا هذا التاريخ على يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الذي رشحه بعض المتابعين، مستندًا إلى أن آبل لم تعقد من قبل حدث كشف عن آيفون في اليوم التالي مباشرة لعطلة "عيد العمال" التي تصادف هذا العام يوم الاثنين 7 سبتمبر.

آيفون 18 القياسي وآيفون 18e ينتقلان إلى ربيع 2027

وذكر التقرير أن الطراز القياسي آيفون 18 من المتوقع أن يظهر للمرة الأولى في ربيع عام 2027، وقد يترافق طرحه مع هاتف آيفون 18e الأقل سعرًا. 

وأوضح التقرير أن آبل كانت قد أطلقت في سبتمبر 2025 كلًا من آيفون 17، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، وآيفون إير، ثم طرحت لاحقًا هاتف آيفون 17e الأرخص في مارس من العام الجاري.

تيم كوك يتحدث عن ارتفاع أسعار الذاكرة في مكالمة أرباح آبل

وأشار التقرير إلى تصريحات الرئيس التنفيذي الحالي لشركة آبل، تيم كوك، خلال مكالمة الأرباح الأخيرة التي عقدها الخميس الموافق 30 يوليو، قبل تسليمه منصبه إلى جون تيرنوس في الأول من سبتمبر. 

وبحسب التقرير، سيشهد الحدث المرتقب في سبتمبر أيضًا الكشف عن ساعة Apple Watch Series 12 وساعة Apple Watch Ultra 4، دون توقع تحديث لسلسلة Apple Watch SE التي جرى تحديثها في سبتمبر الماضي. 

وذكر التقرير أن فترة الحجز المسبق للهواتف الجديدة ستبدأ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر، على أن يبدأ طرحها للبيع رسميًا يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر.

آبل iPhone 18 Pro هاتف iPhone 18 Pro شركة آبل

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