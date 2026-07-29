رسمياً.. "آبل" تطلق تحديثات جديدة لأجهزة آيفون وماك تمهيداً لـ iOS 27

أطلقت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية، اليوم، التحديثات الفرعية الجديدة لنظم تشغيل أجهزتها الفكرية والحاسوبية وشملت تحديثي "أي أو إس 26.6" (iOS 26.6) و"ماك أو إس 26.6" (macOS 26.6)، لتوفير حزمة من الإصلاحات الأمنية وسد الثغرات البرمجية، تمهيداً للإطلاق المرتقب للإصدارات الرئيسية الكبرى iOS 27 وmacOS 27.

تفاصيل التحسينات البرمجية وسد الثغرات الأمنية

واوضح موقع "أرس تكنيكا" (Ars Technica) التقني ، أن التحديثات الجديدة تتضمن معالجة تقنية شاملة لعدد من الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها بداخل نظام إدارة الذاكرة ومحرك المتصفح سفاري (Safari WebKit)، مما يسهم في منع استغلال الثغرات عبر البرمجيات الخبيثة أثناء التصفح.

وأفاد التقرير أن تحديث iOS 26.6 يركز بصورة أساسية على رفع مستويات الاستقرار البرمجي وتحسين أداء البطارية بداخل طرازات آيفون المختلفة، إلى جانب تقديم إصلاحات دقيقة للتطبيقات المدمجة مثل الرسائل والخرائط والملاحظات.

التمهيد الميداني لإطلاق أنظمة iOS 27 وmacOS 27

وأشار التقرير التقني إلى أن إطلاق هذين التحديثين يمثل المرحلة النهائية لتهيئة الأجهزة وتحديث قاعدة البيانات التشغيلية قبل الكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة iOS 27 وmacOS 27؛ حيث تعتمد آبل على هذه التحديثات لتوفير بنية سحابية برمجية متوافقة مع الميزات المستقبلية القادمة.

وأفاد موقع Ars Technica إلى أن التحديثات البرمجية أصبحت متاحة للتنزيل المباشر عبر الهواء (OTA) لجميع الأجهزة الذكية والحواسيب الشخصية المتوافقة بداخل إعدادات النظام.

الأجهزة المدعومة وآلية التحديث المباشر

وذكر الموقع التقني أن شركة آبل دعت كافة مستخدمي هواتف iPhone وحواسيب Mac إلى الإسراع بتثبيت التحديثات الأمنية الجديدة للاستفادة من تحسينات الأمان الرقمي وتفادي المخاطر المتعلقة بالثغرات السابقة.