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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احذر مكالمات FaceTime.. تحديث أمني هام من Apple لحماية جهازك

تحذير: يستخدم المحتالون تطبيق فيس تايم لسرقة الأموال من الحسابات المصرفية
تحذير: يستخدم المحتالون تطبيق فيس تايم لسرقة الأموال من الحسابات المصرفية
لمياء الياسين

تحث شركة آبل المستخدمين على التعامل مع أي مكالمة أو رسالة مشبوهة عبر تطبيق FaceTime على أنها غير موثوقة، خاصة إذا كانت تتضمن مدفوعات أو عمليات استرداد أو إعادة تعيين كلمات المرور أو طلبات للحصول على معلومات شخصية.

يظهر هذا التحذير ضمن مقال دعم أوسع نطاقًا من Apple حول عمليات الاحتيال التي تستهدف مستخدمي iPhone وiPad عبر الهندسة الاجتماعية. 

وتقول Apple إن المهاجمين قد يتصلون بالأشخاص عبر المكالمات الهاتفية أو FaceTime أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، متظاهرين بتمثيل منظمة موثوقة.

تأتي هذه النصيحة في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من المستخدمين يؤجلون تثبيت التحديثات الأمنية، مما يجعلهم عرضة للخطر حتى بعد أن أصدرت شركة آبل تصحيحات أمنية.

مكالمات فيديو غير مرغوب فيها

وردت تقارير تفيد بأن مجرمين يقومون بإجراء مكالمات فيديو غير مرغوب فيها عبر تطبيق فيس تايم، تبدو وكأنها واردة من "دعم أبل" أو من أحد البنوك، بالإضافة إلى رسائل مُقنّعة على أنها تنبيهات عاجلة للحساب أو عروض استرداد أموال. وبمجرد أن يرد الضحية، يكون السيناريو نمطياً إلى حد كبير فقد يدّعي المتصل وجود نشاط احتيالي أو مشكلة فنية وفي بعض الحالات، يقومون بإقناع الضحية بتثبيت برامج الوصول عن بعد أو مشاركة كلمات المرور لمرة واحدة.

لا تتطلب هذه العملية وجود برامج ضارة على الجهاز.

 يكمن "الاستغلال" في ثقة المستخدمين، المدعومة بأسماء وشعارات مألوفة، ومكالمة فورية تبدو أكثر مصداقية من الرسائل النصية. هذا ما يجعل تطبيق FaceTime قناةً فعّالةً للهندسة الاجتماعية، خاصةً وأن المستخدمين معتادون على رؤية إشعارات Apple وطلبات الدعم في أماكن أخرى من حياتهم الرقمية.

من وجهة نظر المهاجم، يُعدّ الجمع بين الهندسة الاجتماعية واستغلال الثغرات الأمنية أمرًا جذابًا. فالهندسة الاجتماعية قادرة على سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور، بينما يُمكن لاستغلال ثغرة في المتصفح تنفيذ برمجيات خبيثة بصمت عند زيارة المستخدمين لموقع مُفخخ.

بربط هذه الهجمات معًا، يستطيع المهاجم الانتقال من اختراق التطبيق إلى السيطرة الكاملة على النظام. هكذا تعمل حملات مثل DarkSword .

كيفية الحفاظ على السلامة
 

لا تثق بالمكالمات أو الرسائل النصية غير المتوقعة.

لا تشارك المعلومات الحساسة عبر اتصالات غير مرغوب فيها.

احرص على تحديث جهاز iPhone الخاص بك إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS.
نضيف:

احمِ أجهزتك باستخدام حل أمني محدّث وفوري .

تواصل مع الشركات مباشرةً عبر قنوات موثوقة.

 لا تستخدم بيانات الاتصال الواردة في البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.

استخدم برنامج Malwarebytes Scam Guard لتحديد ما إذا كانت الرسالة من المحتمل أن تكون عملية احتيال.

كيفية تحديث جهاز iPhone أو iPad


للتحقق مما إذا كنت تستخدم أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS أو iPadOS:

انتقل إلى  الإعدادات  >  عام  >  تحديث البرامج . إذا كان هناك تحديث متاح، فستتمكن من تنزيله وتثبيته من هناك.
فعّل  التحديثات التلقائية  إن لم تكن قد فعلتها بالفعل. ستجدها على نفس الشاشة.

بهذه الطريقة، سيتمكن جهازك من تثبيت تحديثات الأمان المهمة فور توفرها.

رسالة مشبوهة تطبيق FaceTime إعادة تعيين كلمات المرور كلمات المرور معلومات شخصية عمليات الاحتيال مستخدمي iPhone المكالمات الهاتفية FaceTime الرسائل النصية البريد الإلكتروني

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