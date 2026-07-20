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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي ومبابي وهالاند يقودون تشكيل الأفضل في كأس العالم 2026

ميسي
ميسي
عبدالله هشام

نجح ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين في التواجد ضمن تشكيل الأفضل في بطولة كأس العالم بعدما وصل للمباراة النهائية التي خسرها أمام منتخب إسبانيا.

وشهد تشكيل الأفضل وفقا لـ سوفا سكور تواجد خط دفاع منتخب إسبانيا ضمن تشكيل الأفضل بعد استقبالهم هدف وحيد في كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل الأفضل في كأس العالم 2026 حسب سوفا سكور كالتالي:

حراسة المرمى : كوبيل "سويسرا"

خط دفاع إسباني: بوررو - كوبارسي - لابورتا - كوكوريلا

الوسط : بيدري " إسبانيا" ديمبيلي "فرنسا " - بيلينجهام " إنجلترا"

الهجوم :  ميسي" الارجنتين" - هالاند “ النرويج” - مبابي “ فرنسا”

حزن ميسي بعد وداع كأس العالم

سيطرت مشاعر الحزن على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، حيث التُقطت له لقطات مؤثرة وهو يجلس على أرضية ملعب "ميتلايف" في نيويورك، في حالة من الحسرة بعد ضياع حلم الاحتفاظ باللقب العالمي.

وجاءت مشاهد ميسي بعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد، ليخسر المنتخب الأرجنتيني فرصة التتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح "الماتادور" الإسباني الأفضلية، قبل أن يحافظ منتخب بلاده على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما فشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على اللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار قوي، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.

ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم منتخب إسبانيا هالاند

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