ترامب بعد خسارة ميسي كأس العالم : لست حزينا وإسبانيا لعبت بشكل أفضل

علق دونالد ترامب رئيس أمريكا على خسارة منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي لقب بطولة كأس العالم أمام منتخب إسبانيا بنتيجة هدف دون رد.

وقال ترامب خلال تصريحاته : لم أكن حزينًا، أود أن أقول إن إسبانيا لعبت بشكل أفضل في الحقيقة، لكن كلاهما لعب بشكل جيد ووصلا إلى النهائي.

وإضاف :لقد كانت مباراة حماسية جدًا، بدت إسبانيا مسيطرة، لكنها كانت مباراة متقاربة للغاية.

وواصل : كان هذا أحد أعظم الأحداث على الإطلاق. لم يكن هناك شيء مثله من قبل، سواء على مستوى الأحداث بشكل عام أو على مستوى كرة القدم.

وتابع : لقد كان الحدث أكبر بأربعة إلى خمسة أضعاف مقارنة بأي نسخة سابقة نظمها الفيفا، ونحن فخورون جدًر ببلدنا وبالجهد الذي بذله الجميع.

حزن ميسي بعد وداع كأس العالم

سيطرت مشاعر الحزن على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، حيث التُقطت له لقطات مؤثرة وهو يجلس على أرضية ملعب "ميتلايف" في نيويورك، في حالة من الحسرة بعد ضياع حلم الاحتفاظ باللقب العالمي.

وجاءت مشاهد ميسي بعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد، ليخسر المنتخب الأرجنتيني فرصة التتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح "الماتادور" الإسباني الأفضلية، قبل أن يحافظ منتخب بلاده على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما فشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على اللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار قوي، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.