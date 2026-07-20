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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: وجهنا لإيران ضربة قوية وسنواصل تقويض قدراتها العسكرية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ضربت إيران بقوة شديدة؛ تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الهجمات الأخيرة، مؤكدا أن العمليات العسكرية الأمريكية ستتواصل بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

وأضاف ترامب، في قاعدة أندروز المشتركة التي تقع في مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، وفقا لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية "هؤلاء الأشخاص العظماء، هؤلاء الوطنيون العظماء كانوا هناك يقاتلون حتى لا تتمكن إيران من الحصول على سلاح نووي".

وأشار إلى أن إيران تعرضت لأضرار بالغة وفقدت كل شيء تقريبًا على الصعيد العسكري، و"لم يتبقَّ لها سوى القليل جدًا"، لافتا إلى أنه رغم امتلاك (طهران) بعض الصواريخ والمسيرات وبعض القدرة على التصنيع، إلا أنها لم تعد تسيطر على الوضع الاستراتيجي.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز ولن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - بدء موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، لليلة التاسعة على التوالي.

دونالد ترامب إيران القيادة المركزية الأمريكية

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