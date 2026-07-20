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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من إسبانيا إلى مصر.. كيف توزعت المكافآت المالية في أغلى نسخة بتاريخ كأس العالم؟

إسبانيا
إسبانيا
محمود أحمد

أسدل الستار على منافسات كأس العالم 2026 بعدما توج المنتخب الإسباني بطلاً للعالم للمرة الثانية في تاريخه إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية في المباراة النهائية ليختتم نسخة استثنائية تعد الأكبر في تاريخ البطولة سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أو قيمة الجوائز المالية.

وشهد مونديال 2026 مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في خطوة تاريخية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انعكست أيضًا على حجم المكافآت المالية بعدما رُصدت أكبر ميزانية جوائز في تاريخ كأس العالم بإجمالي بلغ 655 مليون دولار وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.

أكبر جوائز في تاريخ المونديال

مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة وتوسيع نطاق البطولة رفع الاتحاد الدولي قيمة الجوائز المالية بشكل كبير مقارنة بالنسخ السابقة لتصبح نسخة 2026 الأعلى من حيث العوائد المالية التي حصلت عليها المنتخبات.

ولم تقتصر المكافآت على المنتخبات التي وصلت إلى الأدوار النهائية بل حصلت جميع الفرق الـ48 المشاركة على مكافأة ثابتة بلغت 1.5 مليون دولار خصصها "فيفا" للمساهمة في تغطية تكاليف الإعداد والتحضيرات قبل انطلاق البطولة.

أما الجوائز الأساسية فجاء توزيعها وفقًا للنتائج التي حققتها المنتخبات خلال المنافسات لتضمن جميع الفرق الحصول على مقابل مالي يتناسب مع مشوارها في البطولة.

إسبانيا تحصد الجائزة الكبرى

كان المنتخب الإسباني الرابح الأكبر على المستويين الرياضي والمالي بعدما جمع بين التتويج بكأس العالم والحصول على أكبر جائزة مالية في البطولة.

وحصل "لا روخا" على مكافأة بلغت 50 مليون دولار بعد فوزه في المباراة النهائية على الأرجنتين ليضيف إلى خزائنه اللقب العالمي الثاني في تاريخه إلى جانب أكبر مكافأة تمنح لبطل كأس العالم.

في المقابل حصل المنتخب الأرجنتيني وصيف البطولة على 33 مليون دولار بعدما أنهى مشواره بالخسارة في النهائي بينما نال المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثالث مكافأة قدرها 29 مليون دولار وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الرابع بجائزة مالية بلغت 27 مليون دولار.

مكافآت ربع النهائي

المنتخبات التي بلغت الدور ربع النهائي وحلت بين المركزين الخامس والثامن حصل كل منها على 19 مليون دولار.

وضمت هذه القائمة منتخبات النرويج وبلجيكا والمغرب وسويسرا بعدما قدمت مستويات مميزة ونجحت في الوصول إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

15  مليون دولار لمنتخبات دور الـ16

أما المنتخبات التي ودعت المنافسات من دور الـ16 فقد حصل كل منها على 15 مليون دولار وشملت القائمة منتخبات المكسيك وكولومبيا والبرازيل والولايات المتحدة والبرتغال وكندا ومصر وباراجواي.

وكان المنتخب المصري قد ودع البطولة من هذا الدور بعد خسارته أمام الأرجنتين ليحقق أفضل مشاركة له منذ سنوات ويحصد مكافأة مالية كبيرة تعكس وصوله إلى الأدوار الإقصائية في النسخة التاريخية للمونديال.

مكافآت دور الـ32

خصص "فيفا" مبلغ 11 مليون دولار لكل منتخب أنهى مشواره في دور الـ32 وضمت هذه الفئة منتخبات هولندا وألمانيا وكوت ديفوار وكرواتيا واليابان وأستراليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا والإكوادور وجنوب أفريقيا والسويد والبوسنة والهرسك والجزائر والسنغال والرأس الأخضر.

جوائز المنتخبات المغادرة من الدور الأول

رغم الخروج المبكر لم تغادر المنتخبات التي احتلت المراكز من 33 إلى 48 البطولة دون مكافآت حيث حصل كل منتخب على 9 ملايين دولار.

وشملت القائمة منتخبات إيران وكوريا الجنوبية وتركيا واسكتلندا وأوروجواي والسعودية والتشيك ونيوزيلندا وقطر وكوراساو وبنما والأردن وهايتي وأوزبكستان وتونس والعراق.

مونديال استثنائي داخل الملعب وخارجه

لم تقتصر خصوصية كأس العالم 2026 على زيادة عدد المنتخبات أو ارتفاع قيمة الجوائز بل شهدت البطولة مجموعة من الأرقام القياسية على المستويين الفني والتنظيمي لتؤكد أن النسخة الحالية مثلت نقطة تحول في تاريخ البطولة.

فإلى جانب مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى ارتفعت قيمة الجوائز إلى مستويات غير مسبوقة في رسالة واضحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد توجهه نحو تعزيز العوائد الاقتصادية للبطولة ومنح الاتحادات الوطنية دعمًا ماليًا أكبر يساعدها على تطوير منتخباتها وبرامجها الكروية.

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