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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شوبير: إسبانيا لقنت الأرجنتين درسًا في الكرة.. وفازت غصب عن الحكم وفيفا

اسبانيا
اسبانيا
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الذي قدمه المنتخب الإسباني عقب تتويجه بلقب كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "الماتادور" استحق الفوز عن جدارة بعد أداء جماعي مميز أمام الأرجنتين في المباراة النهائية.

منتخب اسبانيا

وكتب شوبير عبر حسابه على "فيسبوك": "إسبانيا فرقة جامدة بجد، حافظين بعض كويس أوي، المعلم رودري حاجة عظمة، وعمنا دي لا فوينتي مدرب شاطر ومعاه أدوات تخليه يكسب.. إدوا درس للأرجنتين في أصول الكورة، وكسبوا غصب عن الحكم الضعيف والفيفا اللي عمل كل حاجة عشان الأرجنتين تفوز.. فرحان جدًا للإسبان".

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت امس الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا مميزًا طوال البطولة، معتمدًا على أسلوبه المعروف في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يحسم اللقب العالمي بالفوز على منتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف النجمة الثانية إلى سجل إنجازاته في كأس العالم.

اسبانيا منتخب مصر الارجنتين

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