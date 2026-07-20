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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التدريب ونشر ثقافة التحكيم

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والمحكمة العربية للتحكيم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل ونشر ثقافة التحكيم، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة في مجالات التحكيم الرياضي والتجاري والوساطة وتسوية المنازعات، بما يسهم في دعم بناء القدرات وتنمية الكفاءات في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.

أكد وزير الشباب والرياضة أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات الشباب وإعداد كوادر مؤهلة في مجالات التحكيم والوساطة، من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية المتخصصة، بما يعزز الوعي القانوني ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وقّع البروتوكول عن وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، فيما وقّع عن المحكمة العربية للتحكيم المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، بحضور لفيف من قيادات الجانبين.

يستهدف البروتوكول تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والأبحاث والدراسات، والتعاون في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات التحكيم الرياضي والتجاري، والقانون، والاستثمار، والوساطة، بما يسهم في تنمية القدرات المهنية للشباب.

كما يتضمن البروتوكول التعاون في تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنوده، بما يحقق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين، ويعزز الشراكة المؤسسية في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة المحكمة العربية للتحكيم

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