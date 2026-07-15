وزير الشباب والرياضة يقدم واجب العزاء في وفاة أمير قطر السابق

قام جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة بزيارة مقر السفارة القطرية بمصر ، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفه ، امير قطر السابق.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن أحر التعازي للسفير القطري الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، وللشعب القطري الشقيق في هذا المصاب، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أمير قطر يتلقى التعازي في وفاة الأمير الوالد

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ، التعازي في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم تلقى، اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر خلاله عن تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما تلقى الشيخ تميم اتصالين من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، قدما خلالهما التعازي والمواساة في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ونائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للتعزية في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.