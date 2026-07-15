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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة البلوجر «أوتاكا» طليق هدير عبدالرزاق بتهمة الإتجار في المخدرات

أوتاكا والبلوجر هدير عبدالرازق
أوتاكا والبلوجر هدير عبدالرازق
رامي المهدي

أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم، محاكمة البلوجر محمد علاء الشهير بـ"أوتاكا" على خلفية اتهامه بالاتجار في المخدرات لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث إنها قامت ببث صور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

كانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

أوتاكا محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة الجديدة البلوجر محمد علاء

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