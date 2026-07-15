وزير الصحة يوجه بإعداد نموذج محدث للمشروع المدن الطبية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفدًا ، لبحث سبل التعاون في تنفيذ المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أكد أهمية المشروع كأحد أكبر المشروعات الطبية في الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، في إطار نظام صحي يعتمد على الإتاحة والجودة والعدالة، مع التوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الاجتماع شمل استعراض تجارب دولية ناجحة في المدن الطبية، خاصة التجربة التركية، مع التأكيد على الاستفادة من الخبرات العالمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطبيق أفضل الممارسات.

متطلبات التجهيزات الطبية وغير الطبية

وتناول الاجتماع نموذج التعاون المقترح وآليات الاستدامة، ومتطلبات التجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث وجه الوزير بإعداد نموذج محدث للمشروع تمهيدًا لاستكمال الدراسات والإجراءات التنفيذية.

ويستهدف مشروع المدينة الطبية إنشاء منظومة صحية متكاملة تضم منشآت علاجية وتعليمية وبحثية وفق أحدث المعايير العالمية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية والتعليم والبحث العلمي، ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمهندس شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الشركات والجهات المشاركة.