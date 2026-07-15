الصحة: حصول 5 مستشفيات على الاعتماد الدولي في مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات

شاركت وزارة الصحة والسكان في يوم علمي بقسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة الإسكندرية تحت عنوان «رحلة مصر نحو القضاء على الأمراض المدارية المهملة: تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصحة العامة»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز خارطة الطريق الوطنية للأمراض المدارية المهملة واستدامة الإنجازات المحرزة في هذا المجال.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اليوم العلمي يأتي في إطار حرص الدولة على استدامة نجاحاتها في مكافحة الأمراض المدارية المهملة، من خلال تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعات ومؤسسات البحث العلمي، ودعم تبادل الخبرات، وتشجيع البحث التطبيقي، وإعداد كوادر طبية وبحثية قادرة على دعم برامج الترصد والتشخيص المبكر وإدارة الحالات وفق أحدث الإرشادات الوطنية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا في مكافحة الأمراض المعدية

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا في مكافحة الأمراض المعدية والمدارية بفضل الدعم السياسي والتخطيط العلمي والشراكات الفعالة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تركز على تعزيز التعاون الأكاديمي لضمان استدامة هذه الإنجازات ودعم الابتكار وبناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وأوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن تعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعات يُعد محورًا أساسيًا لتطوير برامج الصحة العامة، حيث يساهم دمج البحث العلمي بالتطبيق العملي في تحسين جودة الخدمات ودعم السياسات المبنية على الأدلة ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

وأضاف أن الفعاليات استعرضت رحلة مصر في القضاء على الأمراض المدارية المهملة، واستراتيجيات مكافحة نواقل الأمراض، والترصد الحشري، بالإضافة إلى إنجازات الإدارة العامة لمكافحة العدوى، والتي شملت حصول 5 مستشفيات على الاعتماد الدولي في مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، وتصنيف 3 مستشفيات كمراكز عالمية في هذا المجال.

وتطرق اليوم العلمي إلى التجربة المصرية في القضاء على الأمراض المدارية المهملة، ودور الجامعات في دعم البحث العلمي والتعليم الطبي والترصد الوبائي وبناء القدرات، واختُتم بحلقة نقاشية رفيعة المستوى حول دور المؤسسات الأكاديمية في دعم أجندة مصر لاستدامة القضاء على هذه الأمراض.

وشهدت الفعاليات مشاركة وفد من قطاع الطب الوقائي برئاسة الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية، والدكتورة نهلة جمال الدين، مسؤول الأمراض المعدية، ولفيف من أساتذة جامعة الإسكندرية والباحثين والأطباء وطلاب كلية الطب، تحت رعاية الدكتور تامر عبدالله، عميد الكلية، والدكتور محمد صدقة، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشؤون البيئة، والدكتورة هبة الوشاحي، رئيس قسم طب المجتمع، وبمشاركة الدكتورة سادنا بهجاوت، خبيرة الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية بمصر.