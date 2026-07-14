لتعزيز الصورة الدولية لمصر.. عبد الغفار يستعرض إنجازات المنظومة الصحية أمام السفراء المرشحين

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفراء المرشحين للعمل بالخارج، بحضور السفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي، لاستعراض أبرز إنجازات المنظومة الصحية المصرية ومؤشرات الأداء، بما يدعم مهامهم الدبلوماسية ويعزز الصورة الإيجابية لمصر في المحافل الدولية.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن الدبلوماسية المصرية حققت طفرة نوعية جعلتها نموذجًا يُحتذى به عالميًا، مشيدًا بالفكر المؤسسي الراسخ والكوادر الدبلوماسية المؤهلة.

واستعرض الهيكل المؤسسي للوزارة والجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك 1839 مستشفى، وأكثر من 147 ألف سرير، و22722 سرير رعاية مركزة، إلى جانب 694503 من الكوادر البشرية يعملون في القطاع الصحي.

وأبرز الدكتور عبد الغفار الإنجازات الكبرى للمبادرات الرئاسية، التي بلغ عددها 15 مبادرة قدمت أكثر من 278.5 مليون خدمة، خاصة مبادرة «100 مليون صحة» التي حظيت بتقدير دولي واسع، ومبادرة «طول العمر الصحي لكبار السن».

كما استعرض جهود العلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار التي استفاد منها 3.3 مليون مواطن بتكلفة 37.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطور منظومة الطوارئ والرعاية العاجلة وبرنامج التطعيمات القومي.

وتناول الوزير تقدم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بلغ عدد المنتفعين 69.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 241 مليار جنيه، مع تسليط الضوء على المشروعات القومية لتطوير البنية التحتية الصحية وجهود الدولة في مواجهة القضية السكانية.

وأشار إلى دور مصر في الدبلوماسية الصحية، ومشاركتها الفاعلة في صياغة الاستراتيجيات الصحية العالمية، والاتفاقيات الدولية الموقعة التي تدعم القطاع الصحي وتعزز الاقتصاد الوطني.

واختتم اللقاء بمناقشة مفتوحة حول آليات تسجيل الدواء، فرص الاستثمار في الصناعات الطبية، تطوير السياحة العلاجية، وتعزيز التعاون الدولي خاصة في الدول الأفريقية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستراتيجية.