بسبب مباراة الأرجنتين .. شيخ يواسي الجماهير المصرية بفيديو مؤثر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو من إحدى السهرات القرآنية التي أحياها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وثّق موقفًا لافتًا عكس استمرار تأثر الجماهير المصرية بخروج منتخب مصر من كأس العالم 2026.

وخلال التلاوة، اقترب أحد الحضور من الشيخ حجاج الهنداوي، وقال له: "الفيفا ظلمتنا في ماتش الأرجنتين، فإحنا عايزين ننسى.. وإنت بتنسينا، ربنا يزيدك يا مولانا."

ورد الشيخ حجاج الهنداوي على حديثه قائلًا: "الواحد حزين يا أخي.. والقرآن يُنسي الهموم."، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بعفوية الموقف وما حمله من مواساة للجماهير.

ويأتي تداول الفيديو بعد أيام من وداع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، في مباراة درامية تقدم خلالها الفراعنة بهدفين دون رد، قبل أن يعود منتخب التانجو ويسجل ثلاثة أهداف في أقل من ربع ساعة، كما شهد اللقاء إلغاء هدف لمنتخب مصر.

وأثارت المباراة حالة كبيرة من الجدل بسبب عدد من القرارات التحكيمية، التي اعتبرها كثيرون مؤثرة في سير اللقاء، لتفجر موجة غضب بين جماهير الكرة المصرية وعدد من نجوم كرة القدم العالميين، الذين انتقدوا بعض القرارات التي شهدتها المواجهة.