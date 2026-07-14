قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة من البحرين عن دول الخليج| صور
ترامب: تراجعت عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز مقابل استثمارات
الحكومة تعلن الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر
موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن مواقفها في الشرق الأوسط وتدعو إلى الحوار
مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.. والقنوات المجانية الناقلة
المفتي: أداء الأمانة الإفتائية على أكمل وجه بالفتوى المكتوبة يعكس رسالتنا الوسطية
يلامس الـ 51 .. الدولار ينهي تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع أمام الجنيه
تركي آل الشيخ يحسم الجدل: لا صحة لانضمام محمد الخريجي إلى شركة الكرة الجديدة بالزمالك
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارتين أخويتين إلى قطر والبحرين
العالم على مشارف أزمة طاقة .. ماذا ينتظر مضيق هرمز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بسبب مباراة الأرجنتين .. شيخ يواسي الجماهير المصرية بفيديو مؤثر

حجاج الهنداوي ومواطن
حجاج الهنداوي ومواطن
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو من إحدى السهرات القرآنية التي أحياها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وثّق موقفًا لافتًا عكس استمرار تأثر الجماهير المصرية بخروج منتخب مصر من كأس العالم 2026.

وخلال التلاوة، اقترب أحد الحضور من الشيخ حجاج الهنداوي، وقال له: "الفيفا ظلمتنا في ماتش الأرجنتين، فإحنا عايزين ننسى.. وإنت بتنسينا، ربنا يزيدك يا مولانا."

ورد الشيخ حجاج الهنداوي على حديثه قائلًا: "الواحد حزين يا أخي.. والقرآن يُنسي الهموم."، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بعفوية الموقف وما حمله من مواساة للجماهير.

ويأتي تداول الفيديو بعد أيام من وداع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، في مباراة درامية تقدم خلالها الفراعنة بهدفين دون رد، قبل أن يعود منتخب التانجو ويسجل ثلاثة أهداف في أقل من ربع ساعة، كما شهد اللقاء إلغاء هدف لمنتخب مصر.

وأثارت المباراة حالة كبيرة من الجدل بسبب عدد من القرارات التحكيمية، التي اعتبرها كثيرون مؤثرة في سير اللقاء، لتفجر موجة غضب بين جماهير الكرة المصرية وعدد من نجوم كرة القدم العالميين، الذين انتقدوا بعض القرارات التي شهدتها المواجهة.

الشيخ حجاج الهنداوي سهرة قرانية القرأن الكريم مصر والأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يحذر الشباب: لا قبول للعمل الصالح إلا بطاعة الوالدين

أذكار المساء

أذكار المساء والتحصين من كل مكروه.. كلمات نبوية تزيل عنك هم الدنيا وتمنع كل مكروه

وزارة الأوقاف

تجديد تكليف الدكتور عيد علي خليفة مديرًا عامًّا للدعوة بمديرية أوقاف أسيوط

بالصور

موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً

زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد