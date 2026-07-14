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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب المنصوره تحصل على شهادة ISO 9001:2015 في إدارة الجودة

حصول طب المنصوره على الايزو
حصول طب المنصوره على الايزو
همت الحسينى

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول كلية الطب على شهادة ISO 9001:2015 في نظام إدارة الجودة، لتستكمل الجامعة بذلك اعتماد جميع كلياتها وفق متطلبات المواصفة الدولية، في إنجاز مؤسسي يعكس نجاح الجامعة في بناء منظومة موحدة لإدارة الجودة، بما يدعم تطوير الأداء والارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ويشمل الاعتماد مجالات التعليم الطبي، والابتكارات العلمية، وخدمة المجتمع، ويمنح كلية الطب اعتمادًا دوليًا لمدة ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2029، مع إجراء مراجعات دورية للتأكد من استمرار الالتزام بمتطلبات نظام إدارة الجودة، وتحقيق التحسين المستمر.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية جامعة المنصورة الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن اعتماد جميع كليات الجامعة يعكس نجاحها في تطبيق نظام موحد لإدارة الجودة، ويعزز مكانتها وقدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود متواصلة بذلتها إدارة كلية الطب، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وفرق الجودة، في إطار خطة الجامعة لتطبيق نظم إدارة الجودة، مشيدًا بروح التعاون والعمل الجماعي التي أسهمت في استيفاء متطلبات المواصفة الدولية، ومؤكدًا أن الجامعة تنظر إلى الجودة باعتبارها أسلوبًا في الإدارة والعمل يهدف إلى تطوير الأداء، ورفع كفاءة العمليات، وتحقيق التحسين المستمر، مع استمرار دعم جهود التطوير واستدامة تطبيق معايير الجودة في مختلف القطاعات.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، وإدارة الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وإدارة الجودة، والمراجعين الداخليين، وجميع المشاركين في أعمال التأهيل والمراجعة، تقديرًا لجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

و أكد الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن حصول الكلية على شهادة ISO 9001:2015 جاء بعد استيفاء جميع متطلبات المواصفة الدولية في مجالات التعليم الطبي، والابتكارات العلمية، وخدمة المجتمع، بما يعكس كفاءة العمليات الأكاديمية والإدارية، والالتزام بتطويرها بصورة مستمرة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن الحصول على الشهادة هو نتاج عمل جماعي شاركت فيه جميع قطاعات الكلية، مؤكدًا مواصلة تطوير بيئة العمل، وتعزيز ثقافة الجودة، والارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يدعم رسالة الكلية في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ويُعد حصول كلية الطب على هذه الشهادة استكمالًا لاعتماد جميع كليات جامعة المنصورة وفق متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001:2015، في خطوة تؤكد نجاح الجامعة في بناء منظومة مؤسسية متكاملة تقوم على الجودة والحوكمة والتحسين المستمر، وتدعم قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز مكانتها بين الجامعات الرائدة.

كما تُعد شهادة ISO 9001:2015 من أهم المواصفات الدولية في نظم إدارة الجودة، وتهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، من خلال تطبيق مبادئ التحسين المستمر والإدارة الفاعلة للعمليات.

الدفهلبة طب المنصوره

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