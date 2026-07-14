محافظ الدقهلية يأمر بالتحفظ على دراجة نارية مخالفة أثناء جولته الميدانية

ضبط اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، دراجة نارية (موتوسيكل) بدون ترخيص بشارع مستشفى الصدر، وأمر على الفور بالتحفظ عليها وإيداعها في حجز مرور الدقهلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية

العاجلة حيال المخالفات المرورية والبيئية المرتكبة.

كما شدد على عدم الإفراج عن المركبة إلا بتصريح خطي مباشر منه شخصيًا.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لضبط أجهزة ومكبرات الصوت المسببة للتلوث السمعي، والتحفظ على المركبات المخالفة ومصادرتها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومنع كافة أشكال التلوث السمعي في الشوارع والميادين.

وأكد “ مرزوق” استمرار حملات الضبط في جميع الأماكن، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ حملات يومية، ومشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي مركبة تسبب إزعاجا للمواطنين أو تخالف قواعد المرور والبيئة.