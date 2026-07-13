محافظ الدقهلية عقب وضع حجر الأساس لمقر فرع النادي الأهلي في المنصورة الجديدة: نقلة نوعية لأبناء المحافظة

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مراسم وضع حجر الأساس لمقر فرع النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبمشاركة شركة “دلتا كابيتال” للتطوير العقاري وشركة “نيشنز أوف سكاي”، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بهذا المشروع الرياضي العملاق، مؤكداً أن إنشاء فرع للنادي الأهلي في المنصورة الجديدة يُعد نقلة نوعية لأبناء المحافظة، حيث سيوفر منصة رياضية واجتماعية متكاملة، تسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجماهير، ليس فقط في الدقهلية، بل وفي المحافظات المجاورة لها، بما يُلبي تطلعات الأعضاء ويُعزز أوجه الرعاية الرياضية.

وقدم المحافظ، التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة انطلاق المشروع، مؤكدًا أن المقر الجديد يمثل إضافة مهمة وكبيرة للرياضة المصرية، ويسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدرات النشء والشباب، بما يخدم أبناء إالدقهلية وقليم الدلتا.

وأوضح الكابتن محمود الخطيب أن وضع حجر الأساس لهذا الصرح يأتي في إطار استراتيجية النادي الطموحة للتوسع الجغرافي، وإقامة فروع عصرية في مختلف ربوع الجمهورية، مشيراً إلى أن اختيار المنصورة الجديدة لم يكن وليد الصدفة، بل لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يخدم ملايين الجماهير في منطقة الدلتا.