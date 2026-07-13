قنصوة ومحافظ الدقهلية يشهدان ختام المهرجان المسرح المصري بقصر ثقافة المنصورة

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حفل ختام الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي أقيم للمرة الأولى على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، بحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، وعمرو البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور عادل عبده مدير المهرجان، والدكتور أيمن الشيوى رئيس قطاع المسرح.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حسين المغربي نائب المحافظ، والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس، والدكتور يحيي المشد رئيس جامعة الدلتا، والكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية. والعديد من الفنانين والقيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين، وجمهور غفير من أبناء الدقهلية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة عن سعادته بالمشاركة في ختام المهرجان، مثمنا حفاوة الاستقبال ودعم محافظة الدقهلية لإنجاح فعالياته، مؤكدا حرصه خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التعاون بين الجامعات وقصور الثقافة لتقديم فن وإبداع يرسخان الوعي ويرتقيان بالذوق العام، انطلاقا من إيمانه بأن الإبداع يسهم في بناء الإنسان وإعداد أجيال تدرك قيمة البناء والتنمية.

وأكد أن المهرجان، الذي انطلقت أولى دوراته عام 2006، أصبح أحد أهم المنصات الثقافية والفنية في مصر، والحدث المسرحي الأبرز الذي يحمل رسالة إنسانية وثقافية، ويعد حاضنة للمواهب ورافدا من روافد القوة الناعمة للدولة في بناء الإنسان وصناعة مستقبل أكثر وعيا وإبداعا.

وأضاف الوزير أن استضافة مدينة المنصورة للدورة التاسعة عشرة للمرة الأولى تجسد رؤية الدولة، ممثلة في وزارة الثقافة، لتحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة، وتوسيع الأنشطة الثقافية خارج العاصمة، بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها.

كما وجه الوزير الشكر إلى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على دعمه لإنجاح المهرجان، وإلى الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج الدكتور عادل عبده مدير المهرجان، وجميع الفنانين والمتدربين والمتطوعين الذين أسهموا في خروج الفعاليات بصورة مشرفة، مؤكدا استمرار العمل على وصول الخدمات والأنشطة الثقافية إلى مختلف المحافظات والمدن والقرى.

ومن جهته، رحب اللواء طارق مرزوق بالحضور، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارتي التعليم العالي والثقافة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بالخدمات الثقافية والفنية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن استضافة المنصورة للمهرجان تمثل إضافة مهمة لمسيرتها الثقافية، وتجسد اهتمام الدولة بدعم الفنون، واكتشاف المواهب، وترسيخ قيم الإبداع.

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية كانت ولا تزال منبعا للفن والإبداع، وقدمت كوكبة من كبار الفنانين، مؤكدا أن الثقافة والفن يمثلان أساسا لبناء الإنسان وصناعة الوعي، وأن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في مستقبل الوطن، لما يسهم به في إعداد أجيال تمتلك الفكر والوعي والانتماء، وفتح آفاق الإبداع أمام الشباب ومنحهم فرصًا حقيقية للتألق.

وفي ختام كلمته، وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وإدارة المهرجان، وجميع الفنانين والمبدعين والنقاد، مشيدا بما تحقق من نجاح يعكس قيمة الحدث الثقافي. كما ثمن دعم شركاء النجاح من المؤسسات والهيئات المختلفة، ودورهم في خروج الفعاليات بصورة مشرفة.

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن اختيار مدينة المنصورة لاستضافة أولى فعاليات الدورة التاسعة عشرة جاء انطلاقا من مكانتها الثقافية والفنية وما تمتلكه من طاقات إبداعية أسهمت في إثراء المسرح المصري، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققته الفعاليات يؤكد أهمية استمرار المهرجان في المحافظات دعما لمبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة الفرصة للشباب للتدريب والاحتكاك بكبار الفنانين والمبدعين.

وتضمن حفل الختام تبادل الدروع بين الدكتور عبد العزيز قنصوة، ومحافظ الدقهلية وتكريم نخبة من رموز الفن والإبداع، تقديرا لإسهاماتهم في إثراء الحركة المسرحية والفنية، وهم: الفنانة صفاء أبو السعود، والفنانة سهير المرشدي، والفنان سامح الصريطي، والفنان أحمد وفيق، والفنانة عزة لبيب، والفنانة نورهان، والكاتب والسيناريست وليد يوسف، كما جرى توزيع شهادات على خريجي الورش الفنية تقديرا لالتزامهم وتميزهم خلال فترة التدريب.

واستهلت فقرات الحفل باستعراض غنائي بعنوان "مسرحنا حياة" للفنانة صفاء أبو السعود، أعقبه تقديم فرقة كورال جوانا باقة من أشهر أغاني المسرحيات والاستعراضات الغنائية.

واختتمت الفعاليات بالعرض المسرحي "حواديت"، تأليف وإخراج خالد جلال، بمشاركة نحو 40 شابا وشابة من خريجي مركز الإبداع الفني، حيث تناول العرض في إطار درامي استعراضي مجموعة من الحكايات الإنسانية والاجتماعية التي تعكس قضايا الحب والصداقة والعلاقات الأسرية والأحلام والطموح وضغوط الحياة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والصراع بين الأجيال، في مشاهد تمزج بين الدراما والكوميديا والغناء والاستعراض، لتنتهي برسالة تؤكد أن اختلاف التجارب الإنسانية هو ما يشكل المجتمع، وأن الأمل والإرادة والمحبة تبقى دائما قادرة على مواجهة تحديات الحياة.