ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

صعد سعر الدولار أمام الجنيه في مصر، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل رسميا 50 جنيها للبيع مقابل 49.19 جنيه للبيع سعر مستهل الأسبوع الماضي بارتفاع 81 قرشا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك قناة السويس، المصري الخليجي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية، الأهلي الكويتي، نكست، أبوظبي الأول ليسجل:

49.90 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع.

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB لنحو:

49.89 جنيه للشراء.

49.99 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك، العربي الأفريقي، ميدبنك، البنك الأهلي المصري، إتش إس بي سى HSBC، التنمية الصناعية والعقاري المصري العربي ليسجل:

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي، المصرف المتحد وفيصل الإسلامي لنحو:

49.86 جنيه للشراء.

49.96 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك البركة وأبوظبي الإسلامي لنحو:

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي كريدي أجريكول وأبوظبي التجاري عند:

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الكويت الوطني والتعمير والإسكان ليسجل:

49.80 جنيه للشراء.

49.90 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي نحو:

49.77 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

وسجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.86 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

49.91 جنيه

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

49.90 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

49.87 جنيه