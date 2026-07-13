فتحي مبروك: شوبير حارس عالمي

أشاد فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق، بمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، مؤكدًا أن مصطفى شوبير حارس مرمى عالمي.



وقال فتحي مبروك، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "محمد صلاح قدّم بطولة رائعة، والجميع يعشقه. كان البعض يتهمه خلال فترته مع ليفربول بأنه يخشى على نفسه ولا يبذل مجهودًا كافيًا، لكنه قدّم بطولة كبيرة وكان قدوة للجميع في المنتخب.



وأضاف: "إمام عاشور من اللاعبين المميزين في المنتخب، ويمتلك إمكانات رائعة، وقادر على تغيير مجريات المباراة، وأثبت أنه لاعب دولي بجدارة".



وتابع: "أحب محمد هاني كثيرًا، فهو ظهير أيمن رائع، وقدم بطولة ممتازة، وأي مدير فني يتمنى ضم لاعب بمواصفاته، ومن المؤكد أن إبراهيم حسن عمل معه كثيرًا لتطوير مستواه في المنتخب".

وأشار: "مروان عطية ومهند لاشين كانا ثنائيًا مميزًا في المنتخب، وقدما بطولة كبيرة، ونجح حسام حسن في توظيفهما بشكل جيد، خاصة على المستوى الدفاعي".



وأوضح: "زيكو يُعد اكتشافًا لحسام حسن، وهذا هو دور المدير الفني؛ إذ وجدوا فيه لاعبًا يصلح لتمثيل المنتخب فاختاروه، وأثبت للجماهير أنه لاعب دولي، وليس مجرد لاعب محلي، وبالتأكيد تم تجهيزه نفسيًا بشكل مميز".



وعن ضم هيثم حسن وتألقه، قال: "حسام حسن يتابع عددًا كبيرًا من اللاعبين بدقة، وقراره بضم هيثم حسن كان صائبًا، وقد أثبت اللاعب صحة هذا القرار".



وأكد: "ملف متابعة اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية مهم للغاية، ويقع على عاتق المدير الفني للتواصل معهم واختيار العناصر المناسبة لتمثيل المنتخب".



وتطرق للحديث عن الثنائي أحمد فتوح وكريم حافظ، قائلًا: "أحمد فتوح لاعب جيد ويمتلك خبرات، ولا يلتزم بالخط فقط بل يتوغل للعمق ويؤدي أدوارًا هجومية، ونفس الأمر ينطبق على كريم حافظ".



وواصل: "حمدي فتحي لاعب متعدد الأدوار، يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وكذلك في قلب الدفاع".



واختتم: "مصطفى شوبير حارس مرمى عالمي، واستفاد كثيرًا من خبرة والده".