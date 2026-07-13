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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر عبد الحميد: حسام حسن صنع هوية لمنتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد تامر عبد الحميد “دونجا”، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر قدم بطولة تاريخية في كأس العالم 2026، مشددًا على أن الفراعنة تعرضوا لظلم تحكيمي واضح في مواجهة الأرجنتين بدور الـ16.

وقال دونجا، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إنه لم يعد يتابع مباريات كأس العالم بعد خروج منتخب مصر من البطولة، معتبرًا أن الأمور أصبحت موجهة نحو تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب.

وأضاف أن مشاعره تجاه ليونيل ميسي تغيرت بالكامل بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأرجنتين أمام منتخب مصر، مؤكدًا أنه لم يعد ينظر إليه بنفس الطريقة.

وأشاد دونجا بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه مدرب كبير ونجح في تقديم المطلوب منه خلال مشوار المنتخب في كأس العالم، كما تمكن من صناعة هوية فنية واضحة للفراعنة تعتمد على التنظيم التكتيكي، بعكس ما كان يحدث خلال فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وأشار إلى أن منتخب مصر أظهر شخصية عالمية خلال البطولة بفضل العروض القوية التي قدمها أمام كبار المنتخبات، لافتًا إلى أن الجهاز الفني نجح أيضًا في تقديم عناصر جديدة للمنتخب، أبرزها زيكو وهيثم.

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، حيث ينتظر حسام حسن تحديات قوية مع منتخب مصر، في مقدمتها بطولتا كأس الأمم الأفريقية 2027 و2028، بالإضافة إلى الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم 2030.

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم حسام حسن

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