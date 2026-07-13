محمد الباز معتذرا: لم أقصد الإساءة.. وكل التقدير للقضاء المصري

تقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز باعتذار، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة للقضاء المصري وأنه يكن كل التقدير للقضاء.

وأضاف: "إيمانا منى باحترام القضاء المصرى وأحكامه العادلة، أود أن أؤكد أن ما صدر عنى من تصريحات بشأن الحكم القضائي الصادر في القضية المتعلقة بالدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة السابقة لم يقصد منه بأي حال من الأحوال الإساءة لقضاء مصر العادل أو التشكيك فى أحكامه ، أو الانتقاص من حجيتها.

محمد الباز معتذرا : لم أقصد الإساءة وأكن كل التقدير للقضاء المصري

وتابع: "ولذلك أبدى اعتذاري الشديد عن أية كلمات وردت فى مداخلتي مع الاعلامى مصطفى بكرى فى برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، مؤكدا احترامى وتقديرى وإجلال لقضاء مصر العادل والنزيه.

ومن المقرر ان يزور النائب مصطفي بكري ومحمد الباز، نادي القضاه بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي.