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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

ميسي
ميسي
رشا عوني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في خضم أحداث كأس العالم 2026، والجدل الثائر حول منتخب الأرجنتين خاصة في آخر مبارايتان خاضهما المنتخب الأرجنتيني مع مصر وسويسرا، تصدر اسم اللاعب ليونيل ميسي تريند منصات التواصل الإجتماعي وهجوم لاذع عليه بعدما كان معشوق جماهير كرة القدم حول العالم، ليتحول في غضون أيام هذا الحب والدعم إلى انتقاد وهجوم وعدم احترام تجاه ميسي بسبب الأحداث الأخيرة في مبارايات كأس العالم وانتشار فيديوهات ميسي على كافة المنصات ليلقى تهديداً لشعبيته وجماهيريته على المستوى العربي.

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اسم ميسي ممنوع في الأرجنتين

وبعيداً عن كأس العالم2026 ومنتخب الأرجنتين بعد وصوله إلى نصف النهائي، انتشرت معلومة حول حظر تسمية اسم ميسي في الأرجنتين بأمر القانون، وهي مسألة أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الإجتماعي عقب الهجوم الكبير على ميسي مؤخراً، فهل بالفعل اسم ميسي محظور في الأرجنتين أم الأمر له أبعاد أخرى هناك؟.

قانون الأرجنتين يمنع أسماء العائلات

بالفعل المعلومة المتداولة صحيحة وفقاً لـ القانون الأرجنتيني، حيث يمنع القانون في الأرجنتين تسجيل "ميسي" كاسم أول للمواليد، التزامًا بتشريع وطني يحظر استخدام أسماء العائلات كأسماء شخصية.

ويستند هذا الحظر إلى قانون تسجيل الأحوال المدنية الصادر عام 1969، وتحديدا المادة (3.3)، التي تمنع إطلاق أسماء العائلات على المواليد، بهدف تجنب الالتباس في السجلات الرسمية والحد من المشكلات المرتبطة بالهوية والوثائق المدنية.

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التباس وتشويش

ورغم الإقبال الكبير على تسمية المواليد الجدد باسم ميسي في الأرجنتين خلال السنوات الأخيرة، إلى أن القانون هناك يحظر هذا الأمر ويرفض تسمية اسم العائلة كاسم أول، ويستند هذا المنع إلى تشريع وطني يعود لعام 1969 (المادة 3.3 من قوانين تسجيل الأحوال المدنية)، والذي يحظر عموما استخدام أسماء العائلات كأسماء شخصية؛ لتجنب ما قد يسببه ذلك من التباس وتشويش في السجلات المدنية، ومشاكل محتملة في هوية الأشخاص ووثائقهم الرسمية.

100 ألف شخص اسمه ليونيل

ونتيجة لهذه القيود، لجأ الآباء في الأرجنتين إلى خيار بديل لتكريم أسطورتهم الكروية من خلال استخدام الاسم الأول “ليونيل”، ويوثق السجل الوطني وجود أكثر من 100 ألف شخص يحملون اسم ليونيل في البلاد، 87% منهم ولدوا بعد انطلاقة اللاعب مع برشلونة عام 2004.

446 فتاة اسمها ليونيلا

وشهد هذا الاقبال ارتفاعا لافتا عقب التتويج بكأس العالم 2022؛ إذ تم تسجيل 9505 أطفال باسم "ليونيل" و446 فتاة باسم "ليونيلا" خلال عام 2023 وحده، مما يعني أن طفلا واحدا من بين كل 47 طفلا ولدوا في الأرجنتين خلال ذلك العام قد حمل أحد الاسمين المرتبطين بقائد المنتخب.

ما يقوم به هذا الرجل إعجازي للغاية 🐐 ليونيل ميسي تكفّل بمفرده بتسجيل الأهداف الخمسة التي أحرزتها الأرجنتين في أول مباراتين بكأس العالم 🔥🇦🇷 مرعب أنت يا ليو 🥶

أول طفل يسجل رسمياً باسم ميسي


ورغم القيود القانونية، تمكن زوجان في مقاطعة ريو نيغرو عام 2014 من الحصول على استثناء نادر بعد معركة إدارية وقانونية، ليصبح ابنهما أول طفل يُسجل رسميًا باسم "ميسي".

وظهر اسمه في الوثائق الرسمية باسم "ميسي دافيد فاريلا"، فيما ورد في إحدى الوثائق باسم "دانييل فاريلا".

وقال والده، هيكتور فاريلا، إن اختياره لهذا الاسم جاء لتوجيه "رسالة مختلفة"، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الأطفال يحملون بالفعل اسم "ليونيل"، لذلك أراد تكريم اللاعب بطريقة مختلفة.

وأثار هذا الاستثناء اهتمامًا إعلاميا واسعا، ما دفع سلطات مقاطعة سانتا في، مسقط رأس ليونيل ميسي، إلى رفض جميع الطلبات المماثلة لاحقًا، وأوضح المحامي سانتياغو ويليامز أن القانون موحد على مستوى الأرجنتين، إلا أن آليات تطبيقه قد تختلف بين المقاطعات.

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