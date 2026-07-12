وزير الصحة يبحث مع المنظمة العالمية تعزيز الدعم الطبي للأشقاء السودانيين والفلسطينيين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، لمناقشة سبل دعم المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للأشقاء السودانيين والفلسطينيين، ومتابعة مستجدات مشروعات الرعاية الصحية المشتركة.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع مؤشرات أداء مشروع الإغاثة لرعاية مرضى الكلى (KSRelief) الذي تم تمديده حتى 31 ديسمبر 2027. ويقدم المشروع حاليًا خدمات الغسيل الكلوي لـ271 مريضًا عبر 27 مستشفى، بإجمالي تجاوز 18,500 جلسة، إلى جانب خدمات المتابعة وصرف العلاج لـ383 مريضًا بعد زراعة الكلى عبر 7 مستشفيات، بإجمالي 3,413 مستحضرًا دوائيًا.

‎جودة الخدمات سجلت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الوفيات

وأشار إلى أن مؤشرات جودة الخدمات سجلت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الوفيات مقارنة بالمعدل العالمي، مما يعكس كفاءة الرعاية الصحية المقدمة. كما وجه الوزير بتذليل العقبات المالية والإدارية وتقليص مدة تسليم المطالبات المالية إلى 30 يومًا لتسريع الدورة المالية للمشروع، مع توفير كافة المستلزمات والأدوية اللازمة لخفض قوائم الانتظار.

وتناول الاجتماع مستجدات التعاون في الاستجابة الصحية لقطاع غزة، حيث شملت دعم الوزارة من خلال توريد مستلزمات طبية تجاوزت قيمتها 12 مليون دولار، وتدريب أكثر من 5,300 كادر صحي، وتقديم 254 خدمة طبية لـ112 مريضًا، بالإضافة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لرعاية الحروق وتجهيز مراكز نقل الدم وفرق الطوارئ الطبية.

كما استعرض الجانبان جهود تعزيز الأمن الصحي، من خلال تدريب أكثر من 7,500 من مقدمي الخدمات الصحية، واعتماد 5 مستشفيات ضمن برنامج مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وإنشاء مراكز تميز. ووجه الوزير بتعزيز برامج التدريب وإعداد بروتوكول تعاون جديد مع المنظمة لرفع جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة الطوارئ والأزمات.

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حضر الاجتماع كل من: الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشئون الوقائية، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان. ومن جانب مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر: الدكتور عمر أبو العطا، رئيس فريق الطوارئ الصحية، والدكتور زكريا عبد الحميد، مسؤول المتابعة والتقييم، والدكتور كريم أبو زيد، مسؤول الطوارئ الصحية الميدانية.