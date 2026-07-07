ترقب لوكلاء الصحة بالمحافظات.. نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة تقييم الأداء

ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماع لجنة تقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بحضور الدكتورة عبلة الألفي والدكتور عمرو قنديل نائبي الوزير.

جاء الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بهدف تعزيز كفاءة القيادات التنفيذية بالقطاع الصحي، ومتابعة منظومة تقييم الأداء، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية مصر 2030.

إعداد الحركة السنوية لوظائف مديري ووكلاء المديريات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع يهدف إلى إعداد الحركة السنوية لوظائف مديري ووكلاء المديريات الصحية، وفق منظومة تقييم تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة ومنهجية علمية تضمن الشفافية والموضوعية في اختيار القيادات.

واستعرض الاجتماع مؤشرات تقييم أداء مديري ووكلاء المديريات، وناقش الجوانب المتعلقة بكفاءة الإدارة وجودة الخدمات الصحية، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم تحسين الأداء.

وأكد الدكتور محمد الطيب، على أهمية الاعتماد على مؤشرات قياس موضوعية ترتكز على معدلات الإنجاز، وجودة الأداء، والحوكمة، والتخطيط، والابتكار، والالتزام، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

ووجه نائب الوزير، باستمرار تطوير منظومة تقييم الأداء، وتكثيف التنسيق بين قطاعات الوزارة لدعم آليات المتابعة وبناء قدرات القيادات التنفيذية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالوهاب مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والمستشار نور مبارك المستشار القانوني المشرف على الإدارة العامة للشؤون القانونية.