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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة

اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
أ ش أ

ترأس وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، اليوم/ الاثنين/ بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة مستجدات العمل وعدد من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم المنظومة الصحية وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

ووجه الوزير الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم منذ بداية تشكيل الصندوق، التي ساهمت في وضع حجر الأساس لعمله، كما رحب بالأعضاء الجدد في التشكيل الجديد، معربًا عن تطلعه لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الصندوق.

وشهد الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة مستجدات بروتوكول التعاون مع البنك المركزي المصري لدعم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع البنك الزراعي المصري لدعم عمليات زراعة القرنية، وقد بلغ إجمالي عمليات زراعة القرنية التي دعمها الصندوق منذ إنشائه نحو 17 ألف عملية، منها 1000 عملية حتى مارس الماضي في إطار البروتوكول.

كما استعرض المجلس إنجازات الصندوق ضمن حملة "نادر وقادر" لدعم مرضى الأمراض الوراثية والنادرة، ومشاركته في فعاليات اليوم العالمي للأمراض النادرة، بالإضافة إلى مناقشة الموقف المالي للصندوق ومشروع موازنته للعام المالي (2026 - 2027).

وتناول الاجتماع التعديل على لائحة النظام الأساسي للصندوق وفق القانون رقم 5 لسنة 2024، بما يعزز كفاءة عمله ويمكنه من أداء دوره في تقديم الدعم اللازم للمرضى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

كما وافق المجلس على استمرار المدير التنفيذي للصندوق تسيير الأعمال لحين الانتهاء من اجراءات تعيين المدير التنفيذي .

وأكد أهمية توسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعزيز دورها في دعم جهود الدولة لمواجهة الأمراض الوراثية والنادرة؛ بما يحقق تكاملًا فعالًا بين مختلف الجهات ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

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