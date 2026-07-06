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أول إجازة رسمية مقبلة في يوليو 2026.. كم يوم متبقي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أول إجازة رسمية مقبلة في يوليو 2026.. كم يوم متبقي؟

اجازة رسمية
اجازة رسمية
رشا عوني

بعد انتهاء نصف العام الجاري، يترقب الجميع موعد أول إجازة رسمية بعد إجازة30 يونيو، حيث انقضت معظم العطلات الرسمية الطويلة ولم يتبقى سوى عطلات قليل حتى نهاية العام، لذا يبحث المصريون عن جدول الاجازات الرسمية المتبقية في 2026 أول  إجازة في يوليو .

أول إجازة بعد 30 يونيو

وتعد أول إجازة يحصل عليها الموظفون بعد 30 يونيو هي إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، لتكون هي الإجازة الرسمية الأولى والوحيدة التي يحصل عليها الموظفون خلال شهر يوليو، وذلك بعد انقضاء المناسبات الدينية السابقة مثل عيد الأضحى المبارك ورأس السنة الهجرية التي شهدتها الأشهر الماضية


 

موعد اجازة المولد النبوي2026

كما ارتفعت عمليات البحث عن موعد المولد النبوي 2026 باعتباره عطلة رسمية.

وفقا لأجندة الاجازات الرسمية والحسابات الفلكية فإن إجازة المولد النبوي الشريف 2026،والتى تحين يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ مناسبة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء المعنية بالعطلات الرسمية فى الدولة.
 

ومن المعتاد أن تصدر الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بشأن موعد منح الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص، وفقًا للضوابط المنظمة للإجازات الرسمية.

الإجازات الرسمية المقبلة 2026


موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026 ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.


موعد إجازة المولد النبوى الشريف

يحتفل العاملون بذكرى المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.


موعد إجازة 6 أكتوبر

تمنح إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

حقوق الموظفين في العطلات الرسمية

ينص قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. كما يجوز تشغيل الموظف في هذه الأيام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يحصل في هذه الحالة على أجر مضاعف أو إجازة بديلة، وفقا للضوابط القانونية المنظمة.

الإجازات العارضة

ويمنح قانون الخدمة المدنية الموظف الحق في الحصول على إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، على ألا تزيد مدة الإجازة في المرة الواحدة على يومين.

الإجازات السنوية وفق قانون الخدمة المدنية

حدد القانون مدة الإجازة الاعتيادية السنوية بحسب سنوات الخدمة، حيث يستحق الموظف 15 يوما خلال السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل، و21 يوما بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات أو أكثر، بينما ترتفع إلى 45 يوما لمن تجاوز سن الخمسين.

إجازات لذوي الهمم 

كما يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية مدتها 45 يوما بأجر كامل دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ويجوز للجهة المختصة زيادة مدة الإجازة بما لا يتجاوز 15 يوما للعاملين في المناطق النائية أو خارج الجمهورية.

وأكد القانون أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، كما يلتزم الموظف بالتقدم للحصول على كامل رصيده من الإجازات، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود ثلث الرصيد ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

اجازة رسمية موعد المولد النبوي موعد اجازة23 يوليو الاجازات الرسمية 2026 عطلة رسمية

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