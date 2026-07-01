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3 أيام عطلة متتالية.. جدول الإجازات الرسمية 2026

اجازة رسمية 2026
اجازة رسمية 2026
رشا عوني

بعد ترحيل إجازة 30 يونيو ، يستعد الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة والقطاع الخاص للحصول على إجازة30 يونيو المرحلة غداً، مع استمرار الامتحانات في موعدها دون تأجيل بقرار رسمي من مجلس الوزراء، ولذلك يبحث الجميع عن جدول الإجازات الرسمية 2026 المتبقية خلال هذا العام، بعد مرور 6 أشهر كاملة من 2026 حملت معاها العديد من الإجازات الرسمية الطويلة.

هل ترحل؟، موعد إجازة 30 يونيو بعد وقوعها في منتصف الأسبوع

الخميس إجازة رسمية 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال امتحانات، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

أول إجازة بعد 30 يونيو

وتعد أول إجازة يحصل عليها الموظفون بعد 30 يونيو هي إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، لتكون هي الإجازة الرسمية الأولى والوحيدة التي يحصل عليها الموظفون خلال شهر يوليو، وذلك بعد انقضاء المناسبات الدينية السابقة مثل عيد الأضحى المبارك ورأس السنة الهجرية التي شهدتها الأشهر الماضية.

رسميًا.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص | المصري اليوم

فئات ممنوعة من الحصول على إجازة 30 يونيو

بسبب طبيعة العمل، تستمر بعض القطاعات في العمل لضمان سير المرافق الحيوية للدولة وهي:

- قطاع الأمن العام: أفراد الشرطة، والجيش، ورجال المرور.

- القطاع الطبي: الأطباء، الممرضون، والعاملون في هيئة الإسعاف والمستشفيات.

- قطاع الحماية المدنية والإطفاء.

- مقدمو خدمات المرافق الأساسية: العاملون في محطات المياه، الكهرباء، الغاز.

- قطاع النقل العام والمواصلات: سائقو الحافلات والقطارات، والعاملون في المطارات والموانئ.

- العاملون في قطاع الإعلام والصحافة.

- عمال النظافة وأطقم البلديات.

الإجازات الرسمية المقبلة 2026

موعد إجازة 30 يونيو

يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026


موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026 ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.


موعد إجازة المولد النبوى الشريف

يحتفل العاملون بذكرى المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.


موعد إجازة 6 أكتوبر

تمنح إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

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