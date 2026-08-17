غزل المحلة يشكو أبو المعاطي زكي لـ الأعلى لتنظيم الإعلام في تجاوزاته بحق النادي

اتخذت شركة غزل المحلة لكرة القدم الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة، وتقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الصحفي أبو المعاطي زكي، على خلفية ما صدر عنه خلال بثه الأخير عبر منصة «فيسبوك»، وما تضمنه من إساءات وتجاوزات غير مقبولة في حق نادي غزل المحلة وجماهيره، في إطار ما يعتبره النادي تجاوزًا متعمدًا لكافة قواعد وأصول العمل الإعلامي والمهني.

وأكد غزل المحلة أنه لن يقف صامتًا أمام أي محاولات للإساءة إلى اسم النادي أو النيل من تاريخه وجماهيره، وسيستخدم كافة السبل القانونية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوقه واعتباره أمام أي تجاوز.

كما طالب النادي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ ما يلزم لترسيخ مبدأ احترام الأندية والمؤسسات الرياضية المصرية وجماهيرها، والتصدي للخطاب الإعلامي الذي من شأنه إثارة التعصب والاحتقان بين الجماهير.

وأوضح نادي غزل المحلة أن حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تكون مبررًا للتجاوز أو الإساءة أو التحريض وإثارة الجماهير، وأن النقد الرياضي يجب أن يظل في إطار من المهنية والاحترام والمسؤولية.

واختتم بيان النادي:" غزل المحلة سيظل حريصًا على احترام الجميع، لكنه في الوقت نفسه لن يسمح لأي شخص، مهما كانت صفته، بالتطاول على اسم النادي أو جماهيره، وسيتخذ موقفًا حاسمًا تجاه كل من يتجاوز في حق الكيان.