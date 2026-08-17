اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

كشف مصدر مسؤول داخل نادي غزل المحلة، عن كواليس الأزمة الأخيرة المتعلقة بتصريحات شريف الخشاب، المدير الفني السابق للفريق، بشأن التفاصيل المالية الخاصة بانتقال محمود صلاح إلى النادي الأهلي، والتي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي تواصل بالفعل مع إدارة غزل المحلة، للاستفسار عن أسباب الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتعارض مع البنود المتفق عليها في عقد انتقال اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الأهلي طالبوا بعقد جلسة مع إدارة غزل المحلة، من أجل مناقشة تفاصيل الواقعة وتحديد مدى المخالفة، إلى جانب الحفاظ على الحقوق التعاقدية للنادي الأحمر وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأضاف أن العقد يتضمن شروطًا جزائية مرتبطة بمخالفة بنوده، إلا أن قيمة الشرط الجزائي الخاصة بهذه الواقعة تحديدًا لم يتم تحديدها بشكل منفصل أو واضح، وهو ما يجعل الأمر بحاجة إلى نقاش بين الناديين للوصول إلى الحل المناسب.

وشدد المصدر على أن إدارة غزل المحلة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى احتواء الأزمة وإنهائها بشكل ودي مع النادي الأهلي، خاصة أن ما حدث لم يكن مقصودًا، ولم يكن الهدف منه الإضرار بحقوق أي طرف من أطراف الصفقة.

وأكد أن النادي قد يلجأ إلى تقديم اعتذار رسمي للنادي الأهلي إذا تطلب الأمر، حرصًا على استمرار العلاقة الجيدة بين الناديين وتجنب تصعيد الموقف.

وتأتي هذه الأزمة في أعقاب انتقال محمود صلاح إلى الأهلي، ضمن تحركات القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وسط اهتمام كبير بتفاصيل الصفقة والقيمة المالية التي تمت بها



