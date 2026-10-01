مديحة حمدي تكشف إصابة زوجها قبل حفل زفافها ورفضه تأجيل الموعد

قالت الفنانة مديحة حمدي، إن زوجها في فترة التعارف، اصطحبها إلى والدته، معلقة: قابلتني كويس .. وعزمتني عندها وخدت معايا شوكولاتة ليها.

وتابعت الفنانة مديحة حمدي، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها تعلمت من والدة زوجها الكثير خلال فترة الخطوبة والزواج، مثل كيف أن تصبح سيدة منزل، مضيفة: علمتني أكون لما يكون حد محتاج حاجة أساعده، والمريض أزوره وأكون متعاونة.

وذكرت الفنانة مديحة حمدي: اتعلمت من حماتي العرف وعاداتهم وتقاليدهم، وقالتلي أنا مشوفتش في جهازك عقد لولي لازم تشتري عقد لولي، وجبت العقد وكان مهم مع الشبكة.

زوج مديحة حمدي

وأوضحت الفنانة مديحة حمدي: زوجي كان رايح يعزم أقاربه على الزواج، وقدر الله وحصل حادث، وكان بيلعب تجديف واتعمله جبس.. وقال أنا مش هأجل فرحي .. وشافتني أنا وقفت ازاي وكنت ازاي معاهم بساعدهم.. وحماتي قالتلي أنا لما عشرتك حبيتك جدا.

وأضافت مديحة حمدي: حماتي قالتلي بتحط فلوسها فين ومكانتش بتقول لأولادها.. كانت بتحط الفلوس في البوفيه بتاع السفرة.