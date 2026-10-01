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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسمة محجوب وفرح الديباني تحييان حفل افتتاح مهرجان هي الفنون اليوم

نسمة محجوب وفرح الديباني تحييان حفل افتتاح مهرجان هي الفنون اليوم
نسمة محجوب وفرح الديباني تحييان حفل افتتاح مهرجان هي الفنون اليوم
أوركيد سامي

تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان «هي الفنون» (She Arts)، اليوم  الخميس ، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الثقافة، بمشاركة نخبة من الفنانات من مصر والعالم.

ويبدء الافتتاح بحفل يجمع النجمتين نسمة محجوب وفرح الديباني، في التاسعة مساءً بقاعة إيورات، حيث تقدمان مجموعة من الأغاني بمصاحبة أوركسترا سنكوب، بقيادة الموسيقار جورج قلته.

ومهرجان she arts هو أول مهرجان دولي في المنطقة العربية مخصص لدعم وتمكين المرأة في الفنون ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة واسعة من فنانات محليات ودوليات يمثلن مختلف أشكال الإبداع الفني ويستضيف مجموعة متنوعة من العروض الفنية والورش والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الإنجازات المستمرة للمرأة في المشهد الفني العالمي.

ويحتفي المهرجان في كل دورة بإنجازات نساء حوّلن الفن إلى رسالة تغيير وإلهام.

ويشمل البرنامج الغني للمهرجان حفلات موسيقية، عروضًا سينمائية، عروض رقص ومسرح، معرضًا فنيًا، بازار للحرف اليدوية، ورش عمل، معرض تصوير فوتوغرافية.

ويمثل هذا التنوع انعكاسًا حقيقيًا لرؤية المهرجان في احتضان مختلف أشكال الفنون التي تعبّر بها النساء عن أنفسهن وتجاربهن حول العالم

نسمة محجوب وفرح الديباني اخبار الفن نجوم الفن

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