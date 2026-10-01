نجم الأهلي ينتظر عرضًا إماراتيًا للرحيل في يناير بعد عرض التجديد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن آخر تطورات موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ياسر إبراهيم يقترب من الرحيل

وقال المصدر إن ياسر إبراهيم ينتظر وصول عرض من أحد أندية الدوري الإماراتي، تمهيدًا لدراسة إمكانية الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي سبق أن قدمت عرضًا للاعب من أجل تجديد تعاقده، بقيمة تصل إلى 35 مليون جنيه، شاملة المميزات والحوافز، إلى جانب العوائد المتعلقة بالإعلانات من رعاة النادي.

وأشار إلى أن اللاعب لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، وينتظر معرفة موقف العروض الخارجية، خاصة العرض الإماراتي، قبل اتخاذ قراره بشأن الاستمرار مع الأهلي أو خوض تجربة احترافية جديدة.

وأكد المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد حسم موقف ياسر إبراهيم، في ظل رغبة إدارة الأهلي في الحفاظ على عناصر الفريق، بالتزامن مع ترقب اللاعب للعرض الإماراتي المنتظر.