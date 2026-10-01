وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، والذي استمر لعدة أيام، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بأماكن تمركزها.

وتضمنت المرحلة الرئيسية، عرض ملخص الفكرة التعبوية، والأعمال السابقة المنفذة في مختلف المراحل، وكذلك عرض التقارير التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكل العناصر المشاركة في المشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الحرب الكيميائية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التأمين الكيميائي؛ لتواكب أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال الحيوي.

وأشاد بمنظومة العمل داخل إدارة الحرب الكيميائية، والتي تسهم في الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية؛ لتظل القوات المسلحة قادرة على تنفيذ كل المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

وفي سياق متصل، شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المشروع، والتي تضمنت عرض التقارير وإجراءات تنظيم التعاون لكل العناصر التخصصية، وناقش عددًا من المشاركين في تنفيذ مهامهم، وكذلك الأسلوب الأمثل لمواجهة المواقف الطارئة.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، والارتقاء المستمر بمنظومات التأمين الكيميائي بالقوات المسلحة.