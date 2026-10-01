محافظ بورسعيد: غرامة مالية على شركة النظافة لسوء الخدمة بالحي الإماراتي

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، توقيع غرامة مالية على شركة النظافة؛ لسوء مستوى الخدمة بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد، وذلك خلال جولته الميدانية بالحي لمتابعة مستوى النظافة ورفع المخلفات.

وشدد المحافظ خلال الجولة على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمساكن الحي الإماراتي، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة التنسيق المستمر بين شركة النظافة ورئيس حي الجنوب، وسرعة التعامل مع تجمعات المخلفات ورفعها أولًا بأول، مع تكثيف أعمال النظافة بمختلف المناطق السكنية بالحي.

وأكد المحافظ أن أعمال النظافة تأتي بالتوازي مع ما تشهده المنطقة من أعمال تطوير ورفع كفاءة، مشددًا على أهمية الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال، وتحقيق أعلى مستوى من النظافة والمظهر الحضاري بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، وأحمد زغلف، مدير إدارة الرصد الميداني.