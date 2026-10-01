واصل محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، حيث تفقد صباح اليوم مدرسة مصطفى كامل الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شمال التعليمية، يرافقه الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وكان في استقبالهما الأستاذة أمل الإسكندراني مديرة المدرسة.

خلال جولته بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية.. وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام اليوم الدراسي وتقييمات الطلاب

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي يحرص عليها مدير المديرية للوقوف بصورة مباشرة على انتظام الدراسة داخل المدارس، ورصد مستوى الانضباط وانتظام الحضور، ومتابعة سير العمل التعليمي والتربوي، بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويعزز قدرتها على تحقيق مستهدفاتها.

وتضم المدرسة ١٨ فصلًا دراسيا بإجمالي ٧٧٠ طالبًا وطالبة، حيث تابع الأستاذ محمود بدوي انتظام الطلاب داخل الفصول، مؤكدًا أن تنمية مهارات القراءة والكتابة ومتابعة المستويات الحقيقية للطلاب تمثل أولوية أساسية لتحسين جودة التعليم، مع أهمية التعامل المبكر مع أي جوانب تحتاج إلى دعم أو تدخل تربوي، بما يسهم في بناء المهارات الأساسية لدى الطلاب.

وأكد مدير المديرية أن الانضباط المدرسي والانتظام في الحضور والالتزام بتنفيذ التقييمات الوزارية والمتابعة المستمرة لمستويات الطلاب تمثل ركائز رئيسية لنجاح العملية التعليمية، مشددًا على أهمية تكامل أدوار إدارة المدرسة والمعلمين وجميع عناصر المنظومة التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة ومحفزة على التعلم، ويعزز جودة المخرجات التعليمية لأبنائنا الطلاب.