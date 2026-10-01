لجنة الثقافة والفنون بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري وتناقش خطة عملها مستقبلاً

عقدت لجنة الثقافة والفنون بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة الدكتورة ميرفت أبو عوف، عضوة المجلس والمقرر المناوب للجنة، وبمشاركة عدد من عضوات و أعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن الاجتماع ناقش أهمية دمج مجالات الموسيقى والمسرح والفنون البصرية ضمن الفعاليات المقترحة للجنة، إلى جانب ضرورة إشراك الشباب من طلاب الجامعات والمدارس، بما يسهم في تعزيز الوعي بتاريخ مصر ودور المرأة المصرية في مختلف مراحل العمل الوطني.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم اقتراح تنفيذ فعاليتين للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، مع التركيز على إبراز الأدوار التي قامت بها المرأة المصرية خلال فترة الحرب.

كما ناقشت اللجنة ايضا مقترح الإعلان عن مسابقات فنية وثقافية حول انتصارات أكتوبر المجيدة، على أن يتم إعلان النتائج وتسليم الجوائز ضمن الفعاليات التي ستنفذها اللجنة بالتزامن مع معرض الكتاب القادم، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات المتعلقة بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وتعزيز دور اللجنة في دعم محاورها من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية.