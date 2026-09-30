مش هتحسي بالألم تاني.. 13 طريقة لعلاج تقلصات الدورة الشهرية

تعاني الكثير من النساء من تقلصات وآلام الدورة الشهرية بدرجات متفاوتة، وهناك عدة طرق يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وتحسين الشعور خلال هذه الفترة.

شرب المزيد من الماء لتقليل الانتفاخ

قد تشعرين بانتفاخ أو تورم في البطن وأجزاء أخرى من الجسم نتيجة احتباس السوائل قبل وأثناء الدورة الشهرية. احرصي على شرب كمية كافية من الماء، كما يساعد الماء الساخن على إرخاء العضلات وتقليل التقلصات.

شاي الأعشاب لتخفيف الألم

تساعد بعض أنواع شاي الأعشاب في تقليل الانتفاخ والتقلصات، ومنها القرفة والليمون والهندباء والكركديه، بالإضافة إلى أوراق التوت والبابونج والزعتر والشاي الأولونج. كما يمكن أن يساعد الزنجبيل والنعناع والشاي الأخضر في تقليل الانتفاخ والتقلصات.

تناول الأطعمة المضادة للالتهابات

تشمل الأطعمة التي يمكن تناولها التوت والطماطم والأناناس، بالإضافة إلى الكركم والزنجبيل والثوم والخضروات الورقية واللوز والجوز والأسماك الدهنية مثل السلمون.

تقليل تناول الكافيين

قد تزيد القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين من آلام الدورة الشهرية والتوتر، لذلك يمكن استبدالها بالشاي منخفض الكافيين أو القهوة منزوعة الكافيين.

تجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ

قللي من تناول الأطعمة المالحة والسكريات المكررة والمقليات الغنية بالدهون، لأنها قد تزيد من احتباس السوائل والالتهابات.

تجربة بعض المكملات الغذائية

يمكن أن تساعد بعض المكملات في تخفيف أعراض الدورة الشهرية والتقلصات، مثل المغنيسيوم وفيتامين B1 وفيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية، مع استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل جديد.

استخدام الحرارة لتهدئة التقلصات

يساعد وضع الكمادات الساخنة أو وسادة التدفئة على أسفل البطن في إرخاء عضلات الرحم وتقليل شدة التقلصات.

ممارسة الرياضة

قد تساعد التمارين الخفيفة مثل اليوجا وتمارين الإطالة والمشي على تقليل الألم وإرخاء العضلات.

الحد من التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة تقلصات الدورة الشهرية، لذلك يمكن الاستعانة بالتأمل وتمارين التنفس العميق واليوغا والتخيل الموجه للمساعدة على الاسترخاء.

تناول مسكنات الألم

يمكن أن تساعد بعض المسكنات التي تصرف دون وصفة طبية في تخفيف آلام الدورة الشهرية، ومنها الإيبوبروفين والنابروكسين، ويُفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي لتحديد الدواء المناسب.

تجربة التدليك

قد يساعد تدليك أسفل البطن على إرخاء العضلات وتقليل التشنجات، كما يمكن أن يساعد تدليك الجسم بشكل عام على تقليل التوتر.

تجربة بعض العلاجات البديلة

قد يلجأ البعض إلى بعض الأعشاب أو الوخز بالإبر للمساعدة في تخفيف أعراض ما قبل الدورة الشهرية، مع ضرورة استشارة الطبيب للتأكد من ملاءمتها.

استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية

يمكن لبعض وسائل منع الحمل الهرمونية أن تساعد في تقليل آلام الدورة الشهرية، مثل حبوب منع الحمل والحقن الهرمونية واللولب الهرموني، ويحدد الطبيب الوسيلة المناسبة لكل حالة.

إذا كانت آلام الدورة الشهرية شديدة وتعيق ممارسة الحياة اليومية أو مصحوبة بأعراض غير معتادة، يجب استشارة الطبيب لاستبعاد وجود أسباب أخرى.